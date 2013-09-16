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Sofra / Pastalar / Çikolatalı Vişneli Pasta

Çikolatalı Vişneli Pasta

Çikolatalı Vişneli Pasta
  • 12 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Zor
  • Anneler Günü, Babalar Günü, Doğum Günü, Sevgililer Günü, Yılbaşı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Pandispanyası için:

3 adet yumurta

1 su bardağı tozşeker

1 çorba kaşığı sıvıyağ

Bir buçuk su bardağı un

3 çorba kaşığı kakao

1'er paket kabartma tozu ve vanilya



Kreması için:

1 litre süt

1 paket vanilya

Bir buçuk su bardağı tozşeker

2 adet yumurta

4 adet yumurta sarısı

150 gram buğday nişastası

3 çorba kaşığı kakao



İçine:

50 gram damla çikolata

Bir buçuk su bardağı konserve vişne



Pandispanyayı ıslatmak için:

Yarım litre su

2 su bardağı tozşeker



Üzeri için:

1 paket kakaolu kremşanti

1 su bardağı soğuk süt

Kakao

Arzunuza göre hazır pasta süsleri

YAPILIŞI

Pandispanya için yumurta ve toz şekeri kabarıncaya kadar çırpın. Üzerine sırasıyla sıvıyağ, un, kakao, kabartma tozu ve vanilya ekleyin. Harcı 22 cm çapında yağlanmış bir kalıba dökün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 40 dakika pişirin. Soğuduktan sonra üçe bölüp kenara alın.Krema için süt, vanilya ve toz şekerin yarısını bir tencereye alıp ısıtın. Başka bir kapta kalan şeker, yumurta, yumurta sarısı, nişasta ve kakaoyu çırpıp ocaktaki sütlü karışıma azar azar ve karıştırarak ilave edin. Pürüzsüz bir kıvam alana dek karıştırmaya devam edin. Kıvam alınca ocaktan alın. Buzdolabında soğuyana dek bekletin. Diğer taraftan pandispanyayı ıslatmak için yarım litre su ve iki su bardağı toz şekeri bir tencereye alıp ocağa oturtun. Kaynamaya başladıktan birkaç dakika sonra ocaktan alıp soğumaya bırakın. Pandispanya parçalarını bu şurupla ıslatın. Alt parçayı servis tabağına alın. Üzerine krema döküp bir spatula ile düzeltin. Damla çikolata ve vişnenin yarısını koyun. İkinci pandispanya katını üzerine kapatın. Kalan vişne ve damla çikolatayı koyun. Üçüncü pandispanya parçasını üzerine kapatın. Kalan krema ile pastayı kaplayın. Yarım saat buzdolabında dinlendirin.Üzeri için kakaolu krem şantiyi sütle çırpın. Sürülecek kıvamda katılaşana dek buzdolabında bekletin. Pastanın her tarafını krem şantiyle kaplayıp spatula ile düzeltin. Buzdolabında yarım saat daha bekletin. Çıkarıp üzerine kakao serpin. Pasta şekerleri ile süsleyip servis yapın.

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