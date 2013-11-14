Çikolatalı Yılbaşı Pastası

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

KEK için derin bir kapta yumurta ile toz şekeri iyice çırpın. İçine kakao, sıvı yağ, süt, tarçın ve zencefili katıp, karıştırın. Kabartma tozu, vanilya, un ve benmari usulü erittiğiniz çikolatayı ilave edin. Tüm malzemeyi iyice karıştırdıktan sonra, yağlanmış ve unlanmış kelepçeli kek kalıbına boşaltın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 30 dakika pişirin ve soğumaya bırakın. Krema için bir tencerede süt, Yumurta sarıları, toz şeker ve unu iyice çırpın. Tencereyi ocağa oturtun ve kıvam alana kadar sürekli karıştırın. Koyulaşınca ocaktan alıp, içine tereyağını katın ve mikserle 3-4 dakika çırpın. Daha sonra labne peyniri ve vanilyayı ilave edip, tekrar 2-3 dakika çırptıktan sonra soğumaya bırakın. Diğer taraftan soğuyan keki eşit olarak enlemesine kesin ve 2 parça elde edin. Mandalina suyu, kakao ve pudra şekerini karıştırıp, bu karışımla kek parçalarını ıslatın. Kekin alt parçasını servis tabağına koyun ve hazırladığınız kremadan 1 çay bardağı ayırıp, geri kalanı ile kekin üzerini kaplayın. 2 adet mandalinayı dilimleyip kremanın kenar kısımlarına yan yana yerleştirin. İkinci kek parçasını üzerine kapatın. Ayırdığınız 1 çay bardağı krema ile pastanın kesik orta kısmının kenarlarını kaplayın. Üzerine kabukları soyulmuş ve dilimlenmiş 2 adet mandalina dilimlerini yerleştirin. Süsleme için 2 adet mandalinayı kabukları ile dilimleyin ve 1 çorba kaşığı pudra şekeri ile karıştırıp, pastanın üzerini süsleyin. Kalan pudra şekerini serpin ve buzdolabında en az 2 saat beklettikten sonra dilimleyerek servis yapın