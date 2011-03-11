Çikolatalı Pastacık

Sofra Tarifi

5 adet yumurta 1 su bardağı toz şeker 1 su bardağı su 2 paket bitter çikolata (160 gram) 150 gram tereyağı ya da margarin 1'er paket vanilya ve kabartma tozu 2 su bardağı un 2 adet portakalın rendelenmiş kabuğu Süslemek için: 2 adet portakalın suyu 1 çay bardağı kayısı reçeli 2 çorba kaşığı hindistancevizi Yarım paket rendelenmiş bitter çikolata (40 gram) 2-3 dal nane

YAPILIŞI

Yumurta ve yarım su bardağı toz şekeri çırpıp kenara alın. Kalan toz şeker, su ve küçük parçalar halinde kırılmış çikolatayı bir tencereye alıp ocağa oturtun. Çikolatalar eriyene kadar pişirip ocaktan alın. Tereyağını ekleyip eriyene kadar karıştırın. Daha önce hazırladığınız yumurtalı karışımla harmanlayın. Vanilya ve kabartma tozunu ilave edin. Üzerine yavaş yavaş un ekleyin. Rendelenmiş portakal kabuğunu ilave edin. Yağlanmış ve unlanmış minik kek kalıplarına hamuru dökün. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 30 dakika pişirin. Minik kekleri servis tabağına alın. Portakal suyu ve tanelerini ayırdığınız kayısı reçelini karıştırıp üzerine gezdirin. Kekler suyunu çekince yarısını hindistancevizine yarısını rendelenmiş çikolataya bulayın. Kayısı reçeli tanelerini keklerin üzerine koyun. Nane yaprakları ile süsleyerek servis yapın.