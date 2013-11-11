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Sofra / Pastalar / Çilekli Pasta

Çilekli Pasta

Çilekli Pasta
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Çocuk Partisi, Ev Partisi
Sofra Tarifi

MALZEMELER

200 gram çilek

2 çorba kaşığı süzme yoğurt

1 çorba kaşığı yoğurt

1 çorba kaşığı pudra şekeri

8 adet tuzsuz peksimet

1 su bardağı yağsız süt

Üzerine:

Çilek

nane

YAPILIŞI

Çileği 15 dakika suda bekletin ve süzün. Sudan geçirip, saplarını ayıkladıktan sonra blendere alın. İçine süzme yoğurt, yoğurt ve pudra şekerini katın. Tüm malzemeyi blenderden geçirdikten sonra derin bir tabağa alın. Peksimetlerin her iki tarafını da önce süte daha sonra çilekli karışıma bulayın ve düz bir servis tabağının içine sırt sırta gelecek şekilde dizin. Kalan çilekli sosu üzerine gezdirip, derin dondurucuda 5 dakika bekletin. Derin dondurucudan çıkarıp, buzdolabında 10 dakika beklettikten sonra üzerini çilek ve nane ile süsleyin. Daha sonra dilimleyerek servis yapın.
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