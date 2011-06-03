Çilek Soslu Cheesecake

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Bir kabın içinde 1 su bardağı toz şeker ve yumurtaları özleşene kadar çırpın. Margarini eritip ılıttıktan sonra toz şeker ve yumurta karışımına ekleyip karıştırın. Ardından sütü, kabartma tozunu, vanilyayı, lor peynirini ve unu ekleyip malzemeleri iyice karıştırın. 20x22 cm çapında kelepçeli bir kalıbı hafifçe yağlayın ve unlayın. Hamuru kalıba boşaltın. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında üzeri pembeleşinceye kadar pişirin. Fırından çıkartıp tel üzerinde soğutun. Bu arada sos için çilekleri ve toz şekeri blenderden geçirip püre yapın. Püreyi bir tencereye alıp, rengi değişene kadar kısık ateşte 3-4 dakika kadar pişirin. Keki dilimleyip üzerine sosu gezdirdikten sonra ılıkken servis yapın.