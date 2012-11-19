Çilek Ve Beyaz Çikolata Kremalı Melek Keki

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Kek için yumurta aklarını cam bir kabın içinde, çırpma teli ile hafifçe çırpın. Tozşeker, tuz ve limon suyunu ilave edip, tekrar çırpın. Cam kabı kaynamış su dolu bir tencerenin üzerine oturtun ve sıcak suyun buharında kabarıp, köpük olana kadar çırpma işlemine devam edin. İyice kabardıktan sonra kabı buhardan alın. Üzerine un, nişasta ve vanilyayı eleyerek ilave edin. Kabarıklığını söndürmeden hafifçe birkaç kez karıştırın. Daha sonra yağlı kağıt serilmiş kelepçeli kek kalıbının içine boşaltın. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında kabarana kadar pişirin. Piştikten sonra fırının kapağını 5-10 dakika açmayın. Kek ılınınca, kalıptan çıkarın ve soğumaya bırakın. Kreması için kremayı kaynama noktasına gelene kadar ısıtın. Beyaz çikolatayı elinizle kırarak bir kaba alın ve üzerine kremayı boşaltın. Karıştırarak erimesini sağlayın ve soğumaya bırakın. Diğer taraftan çilekleri yıkayın ve temizleyin. Robottan geçirip, püre haline getirin. Soğuyan çikolatalı krema karışımını mikserle çırparak kabarmasını sağlayın. Çilek püresini ilave edin ve karıştırın. Derin bir kaba yumurta akları ile pudraşekerini alın. Bu kabı kaynamış su dolu bir tencerenin üzerine oturtun. Sıcak suyun buharında çırpın ve iyice kabarınca kabı tencerenin üstünden tezgaha alıp, çırpmaya devam edin. Soğuduktan sonra çilekli kremanın içine katıp, tüm malzemeyi şöyle bir karıştırın. Soğuyan keki enlemesine üçe kesin ve her katın arasına çilekli kremadan sürün. Kalan krema ile kekin her tarafını kapladıktan sonra, çilekle süsleyin ve dilimleyerek servis yapın.