Çilekli Beze Pasta

Yumurta akı, tozşeker ve bir tutam tuzu kar haline gelene kadar çırpın. 4 adet büyükçe beze yapıp, yuvarlak şekil verin. Fırın tepsisini yağlı kağıtla kaplayın. Bezeleri fırın tepsisine yerleştirin. Önceden ısıtılmış 100 derece fırında 1 saat pişirin. Krem şanti ve sütü iyice çırpın. Pasta tabağına ilk bezeyi yerleştirin. Krem şantili karışımı üzerine sürün. Çileklerin bir kısmını dizin. İkinci bezeyi üzerine yerleştirin. Bezeler bitene kadar aynı işlemi tekrarlayın. En üste çilekleri dizip servis yapın.