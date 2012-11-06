Çilekli Dondurmalı Pasta

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Oda sıcaklığındaki yumurta aklarını tuzla birlikte kar haline gelene dek çırpın. Üzerine yavaş yavaş pudra şekeri ekleyin. Nişasta ilave edip çırpın. Pasta katlarında kullanılmak üzere hazırladığınız karışımı krema sıkacağına doldurup, yağlı kağıt üzerine 1 cm kalınlığında ve 20x20 cm ebadında 2'şer adet,kare bezeler halinde sıkın. Önceden ısıtılmış 100 derece fırında 3 saat pişirin ve soğumaya bırakın. Daha sonra kalan karışımı da yağlı kağıt üzerine küçük yuvarlak bezeler şeklinde sıkın. Önceden ısıtılmış 100 derece fırında 3 saat pişirip, soğumaya bırakın. Hazır dondurmayı buzdolabında 20 dakika dinlendirin. 20x20 cm'lik kek kalıbını yağlı kağıtla kaplayın. Hazırladığınız 1 adet kare bezeyi kek kalıbının tabanına yerleştirin. Dondurmayı buzdolabından çıkarıp, hafif yumuşamasını bekleyin. Çilekleri boylamasına ortadan ikiye kesin. Dondurma yumuşayınca, çilekle karıştırın. Çilekli dondurmanın yarısını, kek kalıbındaki bezenin üzerine yayın. Kalan 1 adet kare bezeyi üzerine yerleştirip, kalan dondurmayı yayın. Derin dondurucuda 30 dakika dinlendirip, servis tabağına alın. Üzerini hazırladığınız küçük bezeler ve çilekle süsleyip, soğuk olarak servis yapın.