Çilekli Fındıklı Pasta

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Yumurtaların akını ve sarısını ayırın. Oda sıcaklığındaki tereyağını, vanilyayı, pudra şekerini ve tuzu krema kıvamına gelene dek çırpın. Yumurta sarılarını teker teker ekleyerek karıştırın. Yumurta aklarını ayrı bir kapta kar haline gelene dek çırpın ve diğer karışıma ekleyin. Elenmiş unu katın. 20x22 cm çapında kelepçeli bir kalıbı hafifçe yağlayın ve unlayın. Hamuru kalıba boşaltın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yarım saat kadar pişirin. Çıkarıp, soğumaya bırakın. Kalıbı açıp keki çıkarın. Enlemesine ortadan ikiye bölün. Pasta kremasını soğuk sütle çırpın. Kremadan bir miktar alıp, kekin ilk katına sürün. Üzerine çilekleri sıralayın. Diğer kek katını koyup her yanını kremayla kaplayın. Pastanın kenarlarını fındıkla, üzerini çilek dilimleriyle süsleyip servis yapın.