Çilekli Jelatinli Pasta

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 adet iki katlı sade pandispanya
Yarım su bardağı süt
Muhallebi için:
Bir buçuk su bardağı su
3 çorba kaşığı un
3 adet yumurta
9 çorba kaşığı tozşeker
Bir buçuk limonun suyu ve rendelenmiş kabuğu
Üzeri için:
250 gram çilek
1 su bardağı vişne suyu
1 su bardağı tozşeker
1 tatlı kaşığı buğday nişastası
2 adet yaprak jelatin
YAPILIŞI
Öncelikle muhallebiyi hazırlayın. Bunun için suyu bir tencereye alın. Üzerine un, yumurta ve tozşeker ilave edip tahta bir kaşıkla karıştırın. Limon suyu ve rendelenmiş limon kabuğunu ekleyip, muhallebi kıvamına gelene kadar karıştırmaya devam edin. Pişen muhallebiyi ocaktan alın. Üzeri için, çileklerin saplarını çıkarıp blenderden geçirin. Bir tencereye alıp üzerine vişne suyu, tozşeker ve buğday nişastasını ekleyin. Sürekli karıştırarak koyulaşana kadar pişirin. Karışım sıcakken içine, yumuşaması için buzlu suda 5-10 dakika beklettiğiniz 2 adet jelatini katın ve eriyene kadar karıştırın. Pandispanyanın her iki katından da halka kalıplarla keserek dörder parça çıkarın. Elde ettiğiniz küçük pandispanyalardan 4 adedini çember kalıpların içine yerleştirip, sütle hafifçe ıslatın. Üzerlerine limonlu muhallebiyi pay edin. Kalan pandispanyaları üzerilerine yerleştirin. En üste de jelatinli çilek püresini paylaştırın. Kalıpları çıkarmadan buzdolabında 1 gece bekletin. Daha sonra servis tabağına çıkarıp ikram edin.
PÜF NOKTASI
Jelatini, yumuşaması için öncelikle buzlu su
konulmuş bir kapta 10 dakika bekletmek
gerekiyor. Daha sonra yumuşamış jelatini
doğrudan sıcak bir karışıma ekleyip veya
çok sıcak su bulunan bir kabın içine katıp,
sürekli karıştırarak eritebilirsiniz.