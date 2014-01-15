Çilekli Jelatinli Pasta

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Öncelikle muhallebiyi hazırlayın. Bunun için suyu bir tencereye alın. Üzerine un, yumurta ve tozşeker ilave edip tahta bir kaşıkla karıştırın. Limon suyu ve rendelenmiş limon kabuğunu ekleyip, muhallebi kıvamına gelene kadar karıştırmaya devam edin. Pişen muhallebiyi ocaktan alın. Üzeri için, çileklerin saplarını çıkarıp blenderden geçirin. Bir tencereye alıp üzerine vişne suyu, tozşeker ve buğday nişastasını ekleyin. Sürekli karıştırarak koyulaşana kadar pişirin. Karışım sıcakken içine, yumuşaması için buzlu suda 5-10 dakika beklettiğiniz 2 adet jelatini katın ve eriyene kadar karıştırın. Pandispanyanın her iki katından da halka kalıplarla keserek dörder parça çıkarın. Elde ettiğiniz küçük pandispanyalardan 4 adedini çember kalıpların içine yerleştirip, sütle hafifçe ıslatın. Üzerlerine limonlu muhallebiyi pay edin. Kalan pandispanyaları üzerilerine yerleştirin. En üste de jelatinli çilek püresini paylaştırın. Kalıpları çıkarmadan buzdolabında 1 gece bekletin. Daha sonra servis tabağına çıkarıp ikram edin.