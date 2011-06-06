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Sofra / Pastalar / Çilekli Kolay Ştrudel

Çilekli Kolay Ştrudel

Çilekli Kolay Ştrudel
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Çocuk Partisi, Ev Partisi, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 adet yufka

125 gram margarin

2 su bardağı çilek kompostosu suyu

250 gram çilek

2 çorba kaşığı tuzsuz lor peyniri

2 çorba kaşığı dövülmüş ceviz

2 çorba kaşığı pudra şekeri

YAPILIŞI

Margarini tavaya alıp, eritin. Birinci yufkayı yağlayın. Üzerine ikinci yufkayı koyup, yağı gezdirin. Yufkaları küçük bir fırın tepsisine yerleştirin. Tepsinin dışında kalan yufka parçalarını üzerine kapatın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, kızarana dek pişirin. Fırından aldıktan sonra üzerine komposto suyunu gezdirin. Çilekleri ayıklayıp, küçük doğrayın. Lor ve cevizle karıştırın. Malzemeyi yufkanın bir kenarına koyun. Rulo biçiminde katlayın. Üzerine pudra şekeri serpin. Dilimleyerek, servis yapın.
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