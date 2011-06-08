Çilekli Milföy Pasta

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Milföy hamurlarını ortadan ikiye bölün. Elde ettiğiniz 16 adet milföy hamurunu yağlanmış tepsiye dizin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında hamurlar kabarıp pembeleşinceye kadar pişirin. Sütün bir bardağını kenara ayırın. Bir bardak süte toz şekeri ekleyip ocağa alın. Toz şeker eriyinceye kadar hafifçe ısıtın. Unu, kalan bir bardak sütte karıştırarak ezin. Başka bir kap içinde çırptığınız yumurtaları ve vanilyayı unlu süte ekleyip karıştırın. Unlu ve yumurtalı sütü yavaş yavaş şekerli süte ekleyip karıştırarak, muhallebi kıvamı almaya başlayınca 1 dakika daha pişirip ocağı kapatın. Bir kap içinde toz jöleyi yarım çay bardağı sıcak suyla eritin. Eriyen jöleye yarım çay bardağı soğuk su ilave edip karıştırın. Çilekleri istediğiniz gibi doğrayıp jöleyle karıştırın. Hazırladığınız kremadan 4 adet milföyün ilk katına sürüp, ikinci kat milföyleri yerleştirin. Üzerine kremadan sürüp üçüncü katı yerleştirin. Krema yayıp en üste dördüncü kat milföyleri kapatın. Çilekli jöle donup kıvamlı bir hal almaya başladığında milföy pastaların üzerine paylaştırın. Soğutup, servis yapın.