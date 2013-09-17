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Sofra / Pastalar / Çilekli Pasta

Çilekli Pasta

Çilekli Pasta
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Doğum Günü, Sevgililer Günü, Yemek Daveti, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

650 gram çilek

Kek için:

4 adet yumurta

40 gram tereyağı

1 su bardağı+1 çorba kaşığı tozşeker

1 paket vanilya

1 tutam tuz

4 çorba kaşığı sıcak su

3/4 su bardağı un

100 gram buğday nişastası

Yarım çay kaşığı kabartma tozu

Krema için:

1 paket pasta kreması

100 gram margarin

Bir buçuk su bardağı süt

1 paket vanilya

YAPILIŞI

Tereyağını eritip soğumaya bırakın. Yumurtaların sarı ve aklarını ayırın. Yumurta sarılarını 4 çorba kaşığı sıcak su, tozşeker ve vanilya ile kıvam alıncaya kadar çırpın. Erimiş tereyağını ekleyin. Diğer tarafta yumurta aklarını tuzla birlikte sertleşip, kar halini alana kadar çırpın. Yumurta aklarını diğer karışıma
ekleyerek karıştırın. Son olarak un, nişasta ve kabartma tozunu karışımın üzerine eleyip, karıştırın. Hamuru yağlanmış kalıba dökün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 55 dakika pişirin. Keki kalıptan çıkartıp enlemesine 3 parçaya bölün. Çileklerin 100 gramını ayıklayıp çatalla ezerek püre haline getirin. Püreyi keklerin üzerilerine sürün. Krema için margarini mikserle çırpın. Pasta kremasını, vanilyayı ve sütü ekleyip tekrar çırpın. Kekin alt parçasını servis tabağına alıp üzerine krema sürün. Çilekleri dizip üzerine diğer kek dilimini yerleştirin. Tekrar krema sürüp çilek dizin. Son kek dilimini yerleştirip üzerini krema ile sıvayın. Kalan çilekleri dilimleyip pastanın üzerini süsleyin. Buzdolabında yarım saat bekletip dilimleyerek servis yapın.
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