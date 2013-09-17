Çilekli Pasta

Tereyağını eritip soğumaya bırakın. Yumurtaların sarı ve aklarını ayırın. Yumurta sarılarını 4 çorba kaşığı sıcak su, tozşeker ve vanilya ile kıvam alıncaya kadar çırpın. Erimiş tereyağını ekleyin. Diğer tarafta yumurta aklarını tuzla birlikte sertleşip, kar halini alana kadar çırpın. Yumurta aklarını diğer karışıma

ekleyerek karıştırın. Son olarak un, nişasta ve kabartma tozunu karışımın üzerine eleyip, karıştırın. Hamuru yağlanmış kalıba dökün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 55 dakika pişirin. Keki kalıptan çıkartıp enlemesine 3 parçaya bölün. Çileklerin 100 gramını ayıklayıp çatalla ezerek püre haline getirin. Püreyi keklerin üzerilerine sürün. Krema için margarini mikserle çırpın. Pasta kremasını, vanilyayı ve sütü ekleyip tekrar çırpın. Kekin alt parçasını servis tabağına alıp üzerine krema sürün. Çilekleri dizip üzerine diğer kek dilimini yerleştirin. Tekrar krema sürüp çilek dizin. Son kek dilimini yerleştirip üzerini krema ile sıvayın. Kalan çilekleri dilimleyip pastanın üzerini süsleyin. Buzdolabında yarım saat bekletip dilimleyerek servis yapın.