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Sofra / Pastalar / Çilekli Pasta

Çilekli Pasta

Çilekli Pasta
  • 10 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Yarım su bardağı tozşeker

3 adet yumurta

1 çorba kaşığı margarin

1 adet limonun rendelenmiş kabuğu

6 çorba kaşığı süt

Yarım paket kabartma tozu

Bir buçuk su bardağı un

Krema için:

Yarım çorba kaşığı un

Yarım çorba kaşığı

mısır nişastası

Yarım çorba kaşığı buğday nişastası

3 çorba kaşığı tozşeker

Yarım paket vanilya

1 su bardağı süt

Üzerine:

300 gram çilek

2-3 çorba kaşığı pudraşekeri

YAPILIŞI

Toz şeker ve yumurtaları mikserle çırpın. Ardından margarin, rendelenmiş limon kabuğu ve sütü ekleyin. Kabartma tozunu ekleyip, unu ilave edin. 18 cm'lik yuvarlak ve yağlanmış kalıba hamuru döküp, önceden ısıtılmış 200 derece fırında 20-25 dakika pişirin. Çıkarıp, soğutun. Pastayı enlemesine ikiye kesin. Krema malzemesini birbirine karıştırın ve kısık ateşte pişirin. Hazırladığınız kremayı kekin arasına sürün. Üzerine dilimlenmiş çilek koyup, kekin diğer yarısını kapatın. En üste de pudra şekeri serpin ve çilekle süsleyip servis yapın.
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