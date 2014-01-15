Çilekli Pasta

Sofra Tarifi
MALZEMELER
Yarım su bardağı tozşeker
3 adet yumurta
1 çorba kaşığı margarin
1 adet limonun rendelenmiş kabuğu
6 çorba kaşığı süt
Yarım paket kabartma tozu
Bir buçuk su bardağı un
Krema için:
Yarım çorba kaşığı un
Yarım çorba kaşığı
mısır nişastası
Yarım çorba kaşığı buğday nişastası
3 çorba kaşığı tozşeker
Yarım paket vanilya
1 su bardağı süt
Üzerine:
300 gram çilek
2-3 çorba kaşığı pudraşekeri
YAPILIŞI
Toz şeker ve yumurtaları mikserle çırpın. Ardından margarin, rendelenmiş limon kabuğu ve sütü ekleyin. Kabartma tozunu ekleyip, unu ilave edin. 18 cm'lik yuvarlak ve yağlanmış kalıba hamuru döküp, önceden ısıtılmış 200 derece fırında 20-25 dakika pişirin. Çıkarıp, soğutun. Pastayı enlemesine ikiye kesin. Krema malzemesini birbirine karıştırın ve kısık ateşte pişirin. Hazırladığınız kremayı kekin arasına sürün. Üzerine dilimlenmiş çilek koyup, kekin diğer yarısını kapatın. En üste de pudra şekeri serpin ve çilekle süsleyip servis yapın.