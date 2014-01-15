Çilekli Pasta

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Toz şeker ve yumurtaları mikserle çırpın. Ardından margarin, rendelenmiş limon kabuğu ve sütü ekleyin. Kabartma tozunu ekleyip, unu ilave edin. 18 cm'lik yuvarlak ve yağlanmış kalıba hamuru döküp, önceden ısıtılmış 200 derece fırında 20-25 dakika pişirin. Çıkarıp, soğutun. Pastayı enlemesine ikiye kesin. Krema malzemesini birbirine karıştırın ve kısık ateşte pişirin. Hazırladığınız kremayı kekin arasına sürün. Üzerine dilimlenmiş çilek koyup, kekin diğer yarısını kapatın. En üste de pudra şekeri serpin ve çilekle süsleyip servis yapın.