Çilekli Pasta

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Hamur için margarini eritip soğutun. Yumurtaların sarılarını ve aklarını ayırın. Yumurta sarılarını bir kaba alın. Üzerine sıcak su, tozşeker ve vanilyayı ekleyip mikserle krema kıvamına gelinceye kadar çırpın. Soğuyan margarini yavaş yavaş ilave ederek çırpmaya devam edin. Başka bir kapta yumurta aklarını bir tutam tuz ile katı bir köpük olana dek mikserle çırpın ve diğer karışıma ilave edin. Un, nişasta ve kabartma tozunu ekleyerek karıştırmaya devam edin. Yağlı kağıtla kapladığınız kelepçeli kek kalıbının içine hamuru yayın. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında 50 dakika pişirin. Keki fırından çıkarın. Soğuduktan sonra enlemesine ortadan ikiye kesin. Ayıklanıp yıkanmış çileği robotta püre haline getirin. Pürenin yarısını kekin alt kısmına sürün. Krema için toz krem şantiyi soğuk sütle yüksek devirli mikserle çırpın. Kremanın yarısını pürenin üzerine sürün. Kekin diğer yarısı ile kremanın üzerine kapatın. Üzerine, kalan çilek püresini sürün. Kalan krema ile pastanın tamamını kaplayın. Pastayı buzdolabında 2 saat bekletin. Çileklerle süsleyip dilimleyerek servis yapın.