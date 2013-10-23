Çilekli Pastacık

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

DERİN bir kasede margarin, pudra şekeri, un, yumurta sarısı, kabartma tozu ve vanilyayı yoğurun. Hazırladığınız hamurdan limon büyüklüğünde parçalar koparın ve küçük tart kalıplarının içinde inceltip, üzerini çatalla delin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında üzeri hafif pembeleşene kadar pişirin ve soğuması için bir kenara alın. Krema için sütü bir tencereye alın ve içine un, tozşeker, yumurta ilave edin. Sürekli karıştırarak muhallebi kıvamına gelene kadar pişirin. Pişen ve soğuyan pastacıkların üzerine kremayı paylaştırın. Çilekleri yıkayıp süzün ve saplarını kesin. Çileklerin kesilmiş kenarları dışarı bakacak şekilde pastacıkların üzerine dizin. Nane ile süsledikten sonra servis yapın.