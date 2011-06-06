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Çilekli Sufle Gato

Çilekli Sufle Gato
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Zor
  • Doğum Günü, Sevgililer Günü, Yılbaşı, Çocuk Partisi, Ev Partisi, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

10 çorba kaşığı tereyağı

2/3 su bardağı toz şeker

1 çorba kaşığı glikoz şurubu ya da şekerli su

2 adet yumurta

2 çay kaşığı vanilya

Yarım su bardağı yayık ayranı

Bir buçuk su bardağı kek unu

2 çorba kaşığı kakao

750 gram çilek



Kreması için: 3 çorba kaşığı tereyağı

1/4 su bardağı esmer şeker

Yarım su bardağı çilek kompostosu

2 adet yaprak jelatin

2 adet yumurta

2 su bardağı krema

YAPILIŞI

Fırını 180 derecede ısıtın. 17 cm çapında yuvarlak, derin bir kek kalıbı ile 23 cm kenar uzunluğu olan derin bir kare kalıbı yağlayın. Kalıpları yağlı kağıtla kaplayın. Kağıtları da yağlayın. Tereyağı, toz şeker ve glikozu ya da şekerli suyu mikserle çırpın. Yumurtaları tek tek ekleyip karıştırın. Kek un, vanilya ve yayık ayranını ekleyip, metal bir kaşıkla karıştırmaya devam edin. Karışımın yarısını yuvarlak kalıba boşaltın. Artan hamurun yarısını da kare kalıbın yarısını kaplayacak şekilde boşaltın. Kalan hamura kakao ekleyin. Kare kalıbın boş kısmına yayın. Yuvarlak keki 30 dakika, kare keki 20 dakika pişirin. Krema için tereyağı, esmer şeker ve çilek kompostosunu kısık ateşte şeker eriyene dek ısıtın. Jelatini soğuk suda yumuşatın. 3 çorba kaşığı sıcak suda eritin ve karışıma ekleyin. Ocaktan alın. Yumurta sarılarını çırpın. Karıştırarak karışıma ekleyin. Yumurta aklarını da katılaşana dek çırpıp, metal bir kaşıkla tencereye ilave edin. 18-20 cm çapında kelepçeli kek kalıbına alüminyum folyo serin. Kenarlarına 2 cm yükseklik verin. Yuvarlak keki kalıbın zeminine yerleştirin. Kare kalıptaki kekten 20 adet küçük kare kesin. Bunları yuvarlak kekin etrafına dik olarak bir kakaolu-bir vanilyalı kek şeklinde dizin. Kekin ortasına çileklerin yarısını koyun. Üzerine kremayı yayın. Bir gece buzdolabında bekletin. Çileklerle süsleyip, servis yapın.
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