Çilekli Sufle Gato

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Fırını 180 derecede ısıtın. 17 cm çapında yuvarlak, derin bir kek kalıbı ile 23 cm kenar uzunluğu olan derin bir kare kalıbı yağlayın. Kalıpları yağlı kağıtla kaplayın. Kağıtları da yağlayın. Tereyağı, toz şeker ve glikozu ya da şekerli suyu mikserle çırpın. Yumurtaları tek tek ekleyip karıştırın. Kek un, vanilya ve yayık ayranını ekleyip, metal bir kaşıkla karıştırmaya devam edin. Karışımın yarısını yuvarlak kalıba boşaltın. Artan hamurun yarısını da kare kalıbın yarısını kaplayacak şekilde boşaltın. Kalan hamura kakao ekleyin. Kare kalıbın boş kısmına yayın. Yuvarlak keki 30 dakika, kare keki 20 dakika pişirin. Krema için tereyağı, esmer şeker ve çilek kompostosunu kısık ateşte şeker eriyene dek ısıtın. Jelatini soğuk suda yumuşatın. 3 çorba kaşığı sıcak suda eritin ve karışıma ekleyin. Ocaktan alın. Yumurta sarılarını çırpın. Karıştırarak karışıma ekleyin. Yumurta aklarını da katılaşana dek çırpıp, metal bir kaşıkla tencereye ilave edin. 18-20 cm çapında kelepçeli kek kalıbına alüminyum folyo serin. Kenarlarına 2 cm yükseklik verin. Yuvarlak keki kalıbın zeminine yerleştirin. Kare kalıptaki kekten 20 adet küçük kare kesin. Bunları yuvarlak kekin etrafına dik olarak bir kakaolu-bir vanilyalı kek şeklinde dizin. Kekin ortasına çileklerin yarısını koyun. Üzerine kremayı yayın. Bir gece buzdolabında bekletin. Çileklerle süsleyip, servis yapın.