Çilekli Uğur Böceği Pastası

Bademli pandispanya için oda sıcaklığındaki yumurtaları derin bir çırpma kabına alın. Toz şekeri ekleyip kabarıncaya kadar mikserleyin. Toz badem, elenmiş un ve kabartma tozunu ilave edip karıştırın. Yağlı kağıt ile kaplanmış fırın tepsisine incecik yayın. Önceden ısıtılmış 240 derece fırında 8-10 dakika pişirip soğutun. Diğer tarafta krem patisserie için süt, toz şeker, un ve yumurtayı tencereye alın. Orta hararetli ateşte devamlı karıştırarak kaynayana kadar pişirin. Kaynadıktan 1 dakika sonra tencereyi ocaktan alın. Vanilya ve tereyağını ekleyip iyice karıştırın. Soğuduktan sonra mikserle çırpın. Likör ve şeker şurubunu karıştırın. Pandispanyayı oval kalıp ile 3'e ayırın. Birinci parçayı şeker şurubu ile ıslatın. Üzerine krem patisserie ve krem şanti sürün. Üzerine sapı ayıklanıp ikiye bölünmüş çilekleri dizin. Üzerine krem patisserie ve krem şanti sürün. İkinci kat pandispanyayı yerleştirip aynı işlemi uygulayın. Üçüncü pandispanya ile üzerini örtüp kenarlarının yapışması için hafifçe bastırın. Üzerine krem patisserie ve krem şanti sürün. Eritilmiş bitter çikolatayı yağlı bir kağıt üzerine döküp spatula ile düzeltin. Sertleştikten sonra üzerinin beneklerini ve ağız kısmını çıkartın. Benekleri ve ağız kısmını pastanın üzerine yerleştirin. Üzerine kırmızı renkli jöleyi yayın. Buzdolabında bekletip servis yapın.

Yapım aşamaları: