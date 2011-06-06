Çilekli Vanilyalı Uzun Pasta

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Bir kabın içinde oda sıcaklığındaki tereyağını yumuşayana dek karıştırın. Üzerine unun üçte birini ekleyin ve karıştırmaya devam edin. Karıştırırken önce toz şekeri, ardından yumurta ve daha sonra kalan unu ilave edin. Hepsini iyice özleşene dek karıştırın. 30x40 cm büyüklüğünde bir tepsiyi yağlı kağıtla kaplayın. Hamuru tepsiye yayın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında pembeleşene dek pişirin. Pişen hamuru fırından alıp, soğumaya bırakın. Soğuyan keki enlemesine üç eşit parçaya bölün. Bu arada kremayı pudra şekeri ve vanilya ile çırpın. Bu kremadan ilk pasta katına sürün. Üzerine çilekleri dizin ve ikinci katı yerleştirin. İkinci katın da üzerini krema ile kaplayın ve çilekleri dizin. Son parça keki de yerleştirip, üzerine kalan kremayı sürün ve artan çilekleri dizin. Nane yapraklarıyla süsleyip, servis yapın.