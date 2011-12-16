Çilekli ve Bademli Mereng

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Mereng için yumurta aklarını çırpma kabında 2-3 dakika çırpın. Tozşekeri yavaş yavaş ekleyip 15-20 dakika katılaşıncaya kadar mikserleyin. Un ve toz bademi ekleyip karıştırın. Yağlı kağıda pasta tabağı yerleştirip kurşun kalemle daireler çizin. Düz uç taktığınız sıkma torbasına karışımı alıp dairelerin üzerine sıkın. Merenglerin üzerine file badem serpin. 40-50 derece fırında 10-12 saat bekleterek kurutun. Diğer tarafta krem patisserie için süt, un, şeker, yumurta ve vanilyayı karıştırarak kısık ateşte pişirin. Soğuması için başka bir kaba alın. Margarini çırpma teliyle karıştırarak yumuşatın. Soğuyan krem patisserie'yi azar azar margarine ekleyip karıştırın. Krem şanti için kremayı toz şeker ile koyulaşana kadar çırpın. Kurumuş merenglerden birini servis tabağına alın. Üzerine kalın bir tabaka krem patisserie sürün. Sapları ayıklanmış küçük boy çilekleri aralıksız dizin. Üzerine toz şeker ile çırpılmış krem şantiyi bir paletle yayın. Diğer mereng ile krem şantinin üzerini kapatın. Merengin üzerine önce krem patisserie, daha sonra krem şanti sürün. Üzerini yarım kesilmiş çilek ile kaplayın. Paketin üzerindeki tarife göre hazırladığınız tart jölesini çileklerin üzerine gezdirin. Buzdolabında 1 saat bekletin ve servis yapın.