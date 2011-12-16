Çilekli ve Bademli Mereng

Sofra Tarifi
MALZEMELER
Mereng için: 5 adet yumurtanın akı
2 su bardağı tozşeker
3/4 su bardağı toz badem
1 çorba kaşığı un
300 gram küçük boy çilek
Yarım su bardağı file badem
Krem patisserie için: 1 su bardağı süt
2 çorba kaşığı tozşeker
1 çorba kaşığı un
1 çorba kaşığı margarin
1 adet yumurta
Vanilya
Krem şanti için: 150 ml krema
2 çorba kaşığı tozşeker
Üzeri için: 1 paket tart jölesi
YAPILIŞI
Mereng için yumurta aklarını çırpma kabında 2-3 dakika çırpın. Tozşekeri yavaş yavaş ekleyip 15-20 dakika katılaşıncaya kadar mikserleyin. Un ve toz bademi ekleyip karıştırın. Yağlı kağıda pasta tabağı yerleştirip kurşun kalemle daireler çizin. Düz uç taktığınız sıkma torbasına karışımı alıp dairelerin üzerine sıkın. Merenglerin üzerine file badem serpin. 40-50 derece fırında 10-12 saat bekleterek kurutun. Diğer tarafta krem patisserie için süt, un, şeker, yumurta ve vanilyayı karıştırarak kısık ateşte pişirin. Soğuması için başka bir kaba alın. Margarini çırpma teliyle karıştırarak yumuşatın. Soğuyan krem patisserie'yi azar azar margarine ekleyip karıştırın. Krem şanti için kremayı toz şeker ile koyulaşana kadar çırpın. Kurumuş merenglerden birini servis tabağına alın. Üzerine kalın bir tabaka krem patisserie sürün. Sapları ayıklanmış küçük boy çilekleri aralıksız dizin. Üzerine toz şeker ile çırpılmış krem şantiyi bir paletle yayın. Diğer mereng ile krem şantinin üzerini kapatın. Merengin üzerine önce krem patisserie, daha sonra krem şanti sürün. Üzerini yarım kesilmiş çilek ile kaplayın. Paketin üzerindeki tarife göre hazırladığınız tart jölesini çileklerin üzerine gezdirin. Buzdolabında 1 saat bekletin ve servis yapın.