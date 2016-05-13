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Çilekli ve Fıstıklı Pastacıklar

Çilekli ve Fıstıklı Pastacıklar
  • 6-8 Kişilik
  • Yemek Daveti, Piknik
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Kek için:

4 adet yumurta

1 su bardağı tozşeker

350 gram toz antepfıstığı

Krema için:

İki buçuk su bardağı süt

1 paket vanilya

3 adet yumurta

1 su bardağından iki parmak eksik tozşeker

1 çorba kaşığı mısır nişastası

1 çorba kaşığı un

Sos için:

1 kg çilek

1 çorba kaşığı nişasta

3 çorba kaşığı tozşeker

1 çay bardağı su

Süslemek için:

50 gram beyaz çikolata

1 çay bardağı toz antepfıstığı

8 adet çilek

YAPILIŞI

Kek için, yumurta ve toz şekeri mikser yardımı ile çırpın. Azar azar antepfıstığı ekleyip karıştırın. Yağlı kağıtla kaplanmış iki tarafı açık çember kalıplara pay edin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 30 dakika pişirin. rema için süt ve vanilyayı kaynatın. Ayrı bir yerde yumurta ile toz şekeri çırpın. Nişasta ve un ekleyip karıştırmaya devam edin. Yavaş yavaş sıcak sütlü karışıma ilave edip ocağa oturtun. Kaynama noktasına gelene dek karıştırın. Ocaktan alıp 5 dakika mikser yardımıyla çırpın. Pişen keklerin üzerilerine pay edip soğumaya bırakın. Sos için çileğin yarısını blenderden geçirin. Nişasta, tozşeker ve su ekleyip kaynatın. Ocaktan alıp ılınmaya bırakın. Daha sonra kremanın üzerine pay ederek soğutun. Süslemek için beyaz çikolatayı benmari usulü eritin. Çilekleri önce çikolataya, sonra toz antepfıstığına bulayıp 10 dakika dinlendirin. Pastaları kalıplardan çıkarıp, üzerilerine çilek yerleştirerek servis yapın.
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