DETAYLI ARA
Sofra / Pastalar / Çilekli Yoğurtlu French Pasta

Çilekli Yoğurtlu French Pasta

Çilekli Yoğurtlu French Pasta
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Sevgililer Günü
Sofra Tarifi

MALZEMELER

125 gram çilek

125 gram light yoğurt

2 çorba kaşığı pudra şekeri

3 adet yumurtanın akı

Bir buçuk çorba kaşığı esmer şeker

200 gram çırpılmış krem şanti

3 adet yaprak jelatin

1 adet pandispanya

Çilek sosu için:

250 gram çilek

Yarım su bardağı su

3 çorba kaşığı esmer şeker

1 adet jelatin

YAPILIŞI

Çilek, light yoğurt ve pudra şekerini 10 dakika blenderden geçirin. Bir kasede yumurta akı ve esmer şekeri akıcı bir kıvama gelene kadar mikserle çırpın. Bu karışımı çırpılmış krem şanti içine katın ve mikserin düşük seviyesinde 5 dakika daha çırpmaya devam edin. Hazırladığınız karışımı çilekli harçla birleştirip çırpma teliyle karıştırın. Yumuşatılmış jelatini az suda kaynatıp bu karışıma ekleyin. Diğer tarafta çilek sosu için çilek, su ve esmer şekeri kaynatın. İçine yumuşatılmış jelatini ilave edip eritin. Pandispanyayı ortadan ikiye kesin. Kelepçeli kalıbın içine pandispanyanın yarısını yerleştirin. Üzerine krem şantili karışımın yarısını ve çilekli sosu yayın. İkinci katı üzerine kapatıp kalan krem şantili karışımı yayın. Derin dondurucuda 4 saat bekletin. Daha sonra dilimleyerek servis yapın.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Sevgi Pastası
Sevgi Pastası
Bol Çilekli Pasta
Bol Çilekli Pasta
Karamelli Pasta
Karamelli Pasta
Çilekli ve Fıstıklı Pastacıklar
Çilekli ve Fıstıklı Pastacıklar
Bademli Mozaik Pasta
Bademli Mozaik Pasta
Narlı Pasta
Narlı Pasta
Narlı Pavlova
Narlı Pavlova
Dobos Pasta
Dobos Pasta

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN