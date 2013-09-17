Çilekli Yoğurtlu French Pasta

Sofra Tarifi
MALZEMELER
125 gram çilek
125 gram light yoğurt
2 çorba kaşığı pudra şekeri
3 adet yumurtanın akı
Bir buçuk çorba kaşığı esmer şeker
200 gram çırpılmış krem şanti
3 adet yaprak jelatin
1 adet pandispanya
Çilek sosu için:
250 gram çilek
Yarım su bardağı su
3 çorba kaşığı esmer şeker
1 adet jelatin
YAPILIŞI
Çilek, light yoğurt ve pudra şekerini 10 dakika blenderden geçirin. Bir kasede yumurta akı ve esmer şekeri akıcı bir kıvama gelene kadar mikserle çırpın. Bu karışımı çırpılmış krem şanti içine katın ve mikserin düşük seviyesinde 5 dakika daha çırpmaya devam edin. Hazırladığınız karışımı çilekli harçla birleştirip çırpma teliyle karıştırın. Yumuşatılmış jelatini az suda kaynatıp bu karışıma ekleyin. Diğer tarafta çilek sosu için çilek, su ve esmer şekeri kaynatın. İçine yumuşatılmış jelatini ilave edip eritin. Pandispanyayı ortadan ikiye kesin. Kelepçeli kalıbın içine pandispanyanın yarısını yerleştirin. Üzerine krem şantili karışımın yarısını ve çilekli sosu yayın. İkinci katı üzerine kapatıp kalan krem şantili karışımı yayın. Derin dondurucuda 4 saat bekletin. Daha sonra dilimleyerek servis yapın.