Çilekli Yoğurtlu French Pasta

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Çilek, light yoğurt ve pudra şekerini 10 dakika blenderden geçirin. Bir kasede yumurta akı ve esmer şekeri akıcı bir kıvama gelene kadar mikserle çırpın. Bu karışımı çırpılmış krem şanti içine katın ve mikserin düşük seviyesinde 5 dakika daha çırpmaya devam edin. Hazırladığınız karışımı çilekli harçla birleştirip çırpma teliyle karıştırın. Yumuşatılmış jelatini az suda kaynatıp bu karışıma ekleyin. Diğer tarafta çilek sosu için çilek, su ve esmer şekeri kaynatın. İçine yumuşatılmış jelatini ilave edip eritin. Pandispanyayı ortadan ikiye kesin. Kelepçeli kalıbın içine pandispanyanın yarısını yerleştirin. Üzerine krem şantili karışımın yarısını ve çilekli sosu yayın. İkinci katı üzerine kapatıp kalan krem şantili karışımı yayın. Derin dondurucuda 4 saat bekletin. Daha sonra dilimleyerek servis yapın.