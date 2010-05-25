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Sofra / Pastalar / Çilekli Cevizli Pasta

Çilekli Cevizli Pasta

Çilekli Cevizli Pasta
  • 12 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Doğum Günü
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

10 adet yumurta

2 su bardağı pudra şekeri

300 gram tereyağı

1 paket vanilya

300'er gram badem ve ceviz

7 çorba kaşığı kekun, bir tutam tuz

Yarım kg dilimlenmiş çilek





Krema için:

Üç buçuk çorba kaşığı

oda sıcaklığında bekletilmiş tereyağı

1 paket pasta kreması

1 su bardağı süt, yarım kg çilek



Süslemek için:

4 paket (80'er gramlık) beyaz çikolata

YAPILIŞI

Yumurta sarılarını pudra şekeri ile çırpıp, krema haline getirin. Sıra ile ve her seferinde karıştırarak tereyağı, vanilya, iyice dövülmüş badem, irice parçalanmış ceviz ve kekunu ekleyip hamuru hazırlayın. Cam veya metal bir kaba yumurta aklarını alın. Bir tutam tuz ilave edip, çırparak kar haline getirin. Yumurta aklarını hamura karıştırın. Daha sonra yağlanmış 22-24 cm çapında kelepçeli kek kalıbına boşaltın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 40-50 dakika pişirip, soğumaya bırakın. Soğuyan keki ortadan ikiye kesin. Krema için tereyağını çırpın. Üzerine pasta kreması ve sütü ekleyip, çırpmaya devam edin. Kremanın yarısını kekin ilk katına sürüp, dilimlenmiş çilekleri yerleştirin. Üzerine ikinci parçayı koyup, krema sürün. Rendelenmiş beyaz çikolata ile süsleyip, dilimleyerek servis yapın.
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