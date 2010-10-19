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Çilekli Jelatin Pasta

Çilekli Jelatin Pasta
  • 4 Adet
  • Zorluk Derecesi: Zor
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 adet iki katlı sade pandispanya

Muhallebi için:

Bir buçuk su bardağı su

3 çorba kaşığı un

3 adet yumurta

9 çorba kaşığı toz şeker

Bir buçuk limonun suyu ve

rendelenmiş kabuğu

Üzeri için: 250 gram çilek

1 su bardağı vişne suyu

1 su bardağı toz şeker

1 tatlı kaşığı buğday nişastası

2 adet yaprak jelatin

YAPILIŞI

Öncelikle muhallebiyi hazırlayın. Bunun için suyu bir tencereye alın. Üzerine un, yumurta ve toz şeker ilave edip tahta bir kaşıkla karıştırın. Limon suyu ve rendelenmiş limon kabuğunu ekleyip, muhallebi kıvamına gelene kadar karıştırmaya devam edin. Pişen muhallebiyi ocaktan alın. Üzeri için, çileklerin saplarını çıkarıp blenderden geçirin. Bir tencereye alıp üzerine vişne suyu, toz şeker ve buğday nişastasını ekleyin. Sürekli karıştırarak koyulaşana kadar pişirin. Karışım sıcakken içine, yumuşaması için buzlu suda 5-10 dakika beklettiğiniz 2 adet jelatini katın ve eriyene kadar karıştırın. Pandispanyanın iki katından da halka kalıplarla keserek dörder parça çıkarın. Elde ettiğiniz küçük pandispanyalardan 4 adedini kalıpların içine yerleştirip, sütle hafifçe ıslatın. Üzerlerine limonlu muhallebiyi pay edin. Kalan pandispanyaları üzerilerine yerleştirin. En üste de jelatinli çilek püresini paylaştırın. Kalıpları çıkarmadan buzdolabında 1 gece bekletin. Daha sonra servis tabağına çıkarıp ikram edin.
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