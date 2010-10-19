Çilekli Pasta

Sofra Tarifi
MALZEMELER
2 katlı hazır pandispanya
kekinin tek katı
1 kg çilek
Krema için:
2 su bardağı süt
3 çorba kaşığı un
2 adet yumurtanın sarısı
3 çorba kaşığı margarin
1 çay bardağı şeker(isteğe göre arttırılabilir)
1 kutu labne peyniri
1 paket tart jölesi
YAPILIŞI
Pandispanyayı kelepçeli kek kalıbına yerleştirin. Diğer taraftan bir tencerede süt, un ve yumurta sarısını tahta bir kaşıkla sürekli karıştırarak muhallebi kıvamına gelinceye kadar pişirin. Ocaktan aldıktan sonra içine margarini ilave edip karıştırın. Biraz ılınınca labne peynirini ekleyin. Hazırladığınız kremanın yarısını pandispanyanın üzerine yayın. Ayıklanmış ve yıkanmış çileğin yarısını kremanın üzerine dizin. Kalan kremayı çileğin üzerine yayın ve artan çileği dizin. Tart jölesini üzerindeki tarife göre hazırlayıp, çileklerin üzerine dökün. Pastayı 1 gece buzdolabında bekletin. Kalıptan çıkarın ve dilimleyerek servis yapın.