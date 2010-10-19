Çilekli Pasta

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Pandispanyayı kelepçeli kek kalıbına yerleştirin. Diğer taraftan bir tencerede süt, un ve yumurta sarısını tahta bir kaşıkla sürekli karıştırarak muhallebi kıvamına gelinceye kadar pişirin. Ocaktan aldıktan sonra içine margarini ilave edip karıştırın. Biraz ılınınca labne peynirini ekleyin. Hazırladığınız kremanın yarısını pandispanyanın üzerine yayın. Ayıklanmış ve yıkanmış çileğin yarısını kremanın üzerine dizin. Kalan kremayı çileğin üzerine yayın ve artan çileği dizin. Tart jölesini üzerindeki tarife göre hazırlayıp, çileklerin üzerine dökün. Pastayı 1 gece buzdolabında bekletin. Kalıptan çıkarın ve dilimleyerek servis yapın.