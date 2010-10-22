Çilekli Pasta

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Pasta hamurunu hazırlamak için çukur bir kaba yumurtaları kırın ve toz şekeri ilave ederek koyulaşıncaya kadar iyice çırpın. Daha sonra unu ve kabartma tozunu azar azar yumurtalı toz şeker karışımına ilave ederek karıştırın. Bu karışımı, altını yağlı kağıtla kapladığınız büyük kare şeklindeki fırın tepsisine bir parmak kalınlığında yayın. 220 derece fırında 8-10 dakika pişirin. Krem patisserie hazırlamak için derin bir kaba sütü, şekeri, unu, yumurta sarısını alarak iyice karıştırın. Orta hararetli ocakta dibini tutturmadan kaynayıncaya kadar karıştırın. Kaynadıktan bir dakika sonra ocaktan alıp vanilya ve tereyağını ilave ederek bir süre karıştırın.Sonrasında üzerini streç filmle kapatarak soğumaya bırakın. Soğuduktan sonra çırpma kabına alarak iyice çırpın. Hazırladığınız pasta hamurunu ikiye keserek çilek likörü ile nemlendirin. Birinci kata hafif krem patisserie sürerek onun da üzerine yıkanmış ve ayıklanmış çilekleri tek tek düzgün şekilde yerleştirin. Çileklerin üzeri kapanıncaya kadar bir kat daha krem patisserie ile kaplayın. Üzerine ikinci hamuru kapatın. İkinci katın üzerine de krem patisserie sürün. Buzdolabında 2 saat dinlendirdikten sonra dolaptan alın. Üzerine soğuk haldeki kırmızı jöleyi sürün. Bu arada, yukarıdaki gibi hazırladığınız hamurdan, kalp şeklinde kalıpla iki parça keserek, aynı yöntemle kalp pasta yapabilirsiniz. Kalp pastanın üstünü badem ezmeli hamurdan yapılan güllerle süsledikten sonra bu pastayı da diğerinin üzerine yerleştirin. Buzdolabında dinlendirdikten sonra servis yapın.