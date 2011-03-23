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Sofra / Pastalar / Çilekli Pasta

Çilekli Pasta

Çilekli Pasta
  • 12 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Anneler Günü, Babalar Günü, Doğum Günü, Sevgililer Günü, Ev Partisi, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Üç buçuk çorba kaşığı margarin

3 su bardağı toz şeker + 1/4 su

bardağı toz şeker

3 adet yumurta

1 paket vanilya

2 su bardağı un

1 su bardağı süt

1 paket kabartma tozu

5 çorba kaşığı su

Bir buçuk su bardağı hindistancevizi

1 çorba kaşığı limon suyu

Bir buçuk su bardağı çilek

YAPILIŞI

Margarin, toz şekerin yarısı, 1 adet yumurta ve vanilyayı çırpın. Una daha sonra süt ve kabartma tozunu ekleyerek karıştırın. 24 cm'lik ortası delik kek kalıbını yağlayın. Karışımı kalıba boşaltın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 30-40 dakika pişirin. Fırından aldığınızda 3-4 dakika, kalıbın içinde dinlendirin. Daha sonra kalıbı ters çevirip çıkartın. Kalan toz şekeri suyla birlikte eriyene kadar kaynatın. Hindistancevizi ve limon suyunu ekleyin. Ayrı bir yerde, kalan 2 adet yumurtanın akını çırpın. Daha sonra hindistancevizli karışıma ekleyip hafifçe karıştırın. Pastanın üzerini bu karışımla sıvayın. Çilekleri pastanın ortasına yerleştirip servis yapın.
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