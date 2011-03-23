Çilekli Pasta

Sofra Tarifi

Üç buçuk çorba kaşığı margarin 3 su bardağı toz şeker + 1/4 su bardağı toz şeker 3 adet yumurta 1 paket vanilya 2 su bardağı un 1 su bardağı süt 1 paket kabartma tozu 5 çorba kaşığı su Bir buçuk su bardağı hindistancevizi 1 çorba kaşığı limon suyu Bir buçuk su bardağı çilek

YAPILIŞI

Margarin, toz şekerin yarısı, 1 adet yumurta ve vanilyayı çırpın. Una daha sonra süt ve kabartma tozunu ekleyerek karıştırın. 24 cm'lik ortası delik kek kalıbını yağlayın. Karışımı kalıba boşaltın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 30-40 dakika pişirin. Fırından aldığınızda 3-4 dakika, kalıbın içinde dinlendirin. Daha sonra kalıbı ters çevirip çıkartın. Kalan toz şekeri suyla birlikte eriyene kadar kaynatın. Hindistancevizi ve limon suyunu ekleyin. Ayrı bir yerde, kalan 2 adet yumurtanın akını çırpın. Daha sonra hindistancevizli karışıma ekleyip hafifçe karıştırın. Pastanın üzerini bu karışımla sıvayın. Çilekleri pastanın ortasına yerleştirip servis yapın.