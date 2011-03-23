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Çilekli Peynirli Pastacıklar

Çilekli Peynirli Pastacıklar
  • 8 Adet
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Anneler Günü, Babalar Günü, Doğum Günü, Sevgililer Günü
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 su bardağı krema

300 gram labne peyniri

2 su bardağı toz şeker

5 adet yumurta

2 paket vanilya

1 çay kaşığı kabartma tozu

Yarım su bardağı un

1 çorba kaşığı hindistancevizi

Üzeri için:

2 su bardağı çilek

1 su bardağı toz şeker

1 kahve fincanı su

1 tatlı kaşığı nişasta

Süslemek için:

Çilek

YAPILIŞI

Krema, labne peyniri ve toz şekeri derin bir kapta çırpın. Yumurtaların ak ve sarısını ayırın. Yumurta sarılarını çırparak, kremalı karışıma ilave edip, çırpmaya devam edin. Vanilya, kabartma tozu ve unu ekleyip karıştırın. Hindistancevizini ilave edin. Ayrı bir kapta yumurta aklarını çırparak kar haline getirin. Karıştırarak hindistancevizli karışıma ekleyin. Sufle kaplarını yağlayın. Hamuru kaplara pay edin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında pembeleşene kadar pişirin. Piştiğinde fırının kapağını açmadan bir müddet içinde dinlendirin. Daha sonra kapağı aralayarak bir süre daha bekletin. Çilekleri püre yaparak toz şeker ve suyla ocağa oturtun. Kaynama noktasına geldiğinde ocağın altını kısın veya en küçük ocağa oturtun. Nişastayı ekleyerek karıştırın. Hafif koyulaşmaya başladığında ocağın altını kapatıp, soğumaya bırakın. Sosu, pastacıkların üzerine gezdirin. Çileklerle süsleyerek servis yapın.

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