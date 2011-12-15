Çimen Pastası

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Şekilli pasta kalıbının içini ıslatın. Kivileri ince dilimleyip kalıbın dibine yerleştirin. Daha sonra kivili toz içecek, su, buğday nişastası ve 1 su bardağı toz şekeri tencereye alın. Muhallebi kıvamı alana dek karıştırın. Kaynamaya yakın ocaktan alıp, kivilerin üzerine dökün. Bisküvileri robottan geçirip, cevizle karıştırın ve kivili karışımın üzerine yayın. Ayrı bir yerde irmik, vanilya, süt 2 çay bardağı tozşeker ve portakal kabuğunu, koyulaşana dek pişirin. Üzeri göz göz olunca, kalıptaki bisküvilerin üzerine yavaşça döküp, düzeltin. Buzdolabında 3-4 saat dinlendirin. Servis tabağına ters çevirin. Dilediğiniz şekilde süsleyip servis yapın.