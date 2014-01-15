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Sofra / Pastalar / Cizgili Pasta

Cizgili Pasta

Cizgili Pasta
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 paket kakaolu pötibör bisküvi

1 paket sade pötibör bisküvi

1 paket kakaolu puding

1 su bardağı su

1 su bardağı süt

100 gram margarin

1 çorba kaşığı kakao

YAPILIŞI

Pudingi, su ve sütle birlikte kısık ateşte pişirin. Koyulaşınca margarini ilave edin. Ilınmış pudingten, bisküvilerin üzerine sürün. 1 adet sade ve 1 adet kakaolu olmak üzere bisküvileri arka arkaya dizip, dik olarak dikdörtgen bir tepsiye yerleştirin. Kalan pudingi de üzerine yayın. 1 gece dolapta bekletin. Ertesi gün üzerine kakao serpin. Verev şeklinde dilimleyip servis yapın.
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