Cizgili Pasta

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Pudingi, su ve sütle birlikte kısık ateşte pişirin. Koyulaşınca margarini ilave edin. Ilınmış pudingten, bisküvilerin üzerine sürün. 1 adet sade ve 1 adet kakaolu olmak üzere bisküvileri arka arkaya dizip, dik olarak dikdörtgen bir tepsiye yerleştirin. Kalan pudingi de üzerine yayın. 1 gece dolapta bekletin. Ertesi gün üzerine kakao serpin. Verev şeklinde dilimleyip servis yapın.