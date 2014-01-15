Cizgili Pasta

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 paket kakaolu pötibör bisküvi
1 paket sade pötibör bisküvi
1 paket kakaolu puding
1 su bardağı su
1 su bardağı süt
100 gram margarin
1 çorba kaşığı kakao
YAPILIŞI
Pudingi, su ve sütle birlikte kısık ateşte pişirin. Koyulaşınca margarini ilave edin. Ilınmış pudingten, bisküvilerin üzerine sürün. 1 adet sade ve 1 adet kakaolu olmak üzere bisküvileri arka arkaya dizip, dik olarak dikdörtgen bir tepsiye yerleştirin. Kalan pudingi de üzerine yayın. 1 gece dolapta bekletin. Ertesi gün üzerine kakao serpin. Verev şeklinde dilimleyip servis yapın.