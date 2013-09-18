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Sofra / Pastalar / Damla Çikolata Tiramisu

Damla Çikolata Tiramisu

Damla Çikolata Tiramisu
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 adet hazır kakaolu pandispanya

Yarım litre süt

3 çorba kaşığı tozşeker

1 adet yumurta

3 çorba kaşığı un

1 kutu labne peyniri

Yarım su bardağı damla çikolata

Keki ıslatmak için:

2 su bardağı nescafeli süt

Üzeri için:

Kakao

YAPILIŞI

Pandispanyanın alt parçasını servis tabağına alıp 1 su bardağı nescafeli sütle ıslatın. Yarım litre sütü tencereye aktarın. Şekeri ekleyin. Yumurtayı ayrı bir kapta çırpıp sütün üzerine ilave edin. Orta ateşte, süt ısınmaya başlayınca unu ekleyin. Topaklanmaması için sürekli karıştırın. Koyulaşınca ocaktan alın. Labne peynirini ekleyip iyice karıştırın ve biraz ılınmasını bekleyin. Islattığınız kekin üzerine karışımın yarısını yayın.
Damla çikolatanın yarısını da üzerine serpin. Pandispanyanın diğer katını da kalan nescafeli sütle ıslatıp diğerinin üzerine kapatın. Kalan kremayı üzerine yayıp damla çikolatayı serpin. Buzdolabında 1-2 saat dinlendirin. Üzerine bolca kakao serpin. Dilimleyerek servis yapın.
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