Damla Çikolata Tiramisu

Pandispanyanın alt parçasını servis tabağına alıp 1 su bardağı nescafeli sütle ıslatın. Yarım litre sütü tencereye aktarın. Şekeri ekleyin. Yumurtayı ayrı bir kapta çırpıp sütün üzerine ilave edin. Orta ateşte, süt ısınmaya başlayınca unu ekleyin. Topaklanmaması için sürekli karıştırın. Koyulaşınca ocaktan alın. Labne peynirini ekleyip iyice karıştırın ve biraz ılınmasını bekleyin. Islattığınız kekin üzerine karışımın yarısını yayın.

Damla çikolatanın yarısını da üzerine serpin. Pandispanyanın diğer katını da kalan nescafeli sütle ıslatıp diğerinin üzerine kapatın. Kalan kremayı üzerine yayıp damla çikolatayı serpin. Buzdolabında 1-2 saat dinlendirin. Üzerine bolca kakao serpin. Dilimleyerek servis yapın.