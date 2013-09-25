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Sofra / Pastalar / Damla Sakızlı Tiramisu

Damla Sakızlı Tiramisu

Damla Sakızlı Tiramisu
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Ev Partisi, Yemek Daveti, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 adet hazır kakaolu pandispanya

1 çay fincanı sıcak su

2 çorba kaşığı nescafe

2 çorba kaşığı tozşeker

1 tatlı kaşığı kakao

1 tatlı kaşığı Türk kahvesi

Kreması için:

4 su bardağı süt

3 kahve fincanı un

3 kahve fincanı tozşeker

1 adet yumurta

2-3 parça damla sakızı

1 paket labne peyniri

YAPILIŞI

Öncelikle sıcak su ile nescafeyi ve 2 çorba kaşığı toz şekeri karıştırın. İkiye ayırdığınız pandispanyaları kahveyle ıslatın. Krema için, süt, un, tozşeker ve yumurtayı blenderden geçirin. Tencereye alın. Dövülmüş damla sakızını ilave edin. Sürekli karıştırarak muhallebi kıvamı alana dek pişirin. 10 dakika kadar soğumaya bırakın. Daha sonra labne peynirini kremaya ekleyip, karıştırarak iyice yedirin. Hazırladığınız kremanın yarısını, servis tabağındaki pandispanyanın üzerine kalın bir şekilde sürün. Diğer pandispanya katını üzerine kapatın. Kalan kremayla da pandispanyanın her tarafını kaplayın. Birkaç dakika soğuduktan sonra, üzerine süzgeç yardımı ile kakao ve Türk kahvesi serpin. Buzdolabında 4-5 saat dinlendirip, dilimleyerek servis yapın.
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