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Sofra / Pastalar / Domates Pastası

Domates Pastası

Domates Pastası
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Çocuk Partisi, Ev Partisi, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

3 adet yumurta

17 çorba kaşığı toz şeker

25 çorba kaşığı un

17 çorba kaşığı sıvı yağ

1 su bardağı dövülmüş badem

100 gram kuru üzüm

2 paket kabartma tozu

20 çorba kaşığı domates suyu

2 çorba kaşığı pudra şekeri

Krema

YAPILIŞI

Yumurta ve toz şekeri 5-10 dakika mikserle çırpın. Daha sonra tahta kaşıkla karıştırarak unu yavaş yavaş ilave edin. Sıvı yağ, dövülmüş badem, kuru üzüm, kabartma tozu ve domates suyunu ilave edin. Karıştırmaya devam ederek malzemeyi iyice yedirin. 32 cm çapında yuvarlak bir tepsiyi hafifçe yağlayın. Hazırladığınız karışımı tepsiye yayın. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 45 dakika pişirin. Fırından çıkardığınızda keki enlemesine ikiye kesin. Bir yüzüne krema sürün. Diğer parçayı üzerine kapatın. Pudra şekeri serpin. Buzdolabında 4 saat dinlendirin. Krema ile süsleyerek servis yapın.
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