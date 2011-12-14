Domates Pastası

Sofra Tarifi
MALZEMELER
3 adet yumurta
17 çorba kaşığı toz şeker
25 çorba kaşığı un
17 çorba kaşığı sıvı yağ
1 su bardağı dövülmüş badem
100 gram kuru üzüm
2 paket kabartma tozu
20 çorba kaşığı domates suyu
2 çorba kaşığı pudra şekeri
Krema
YAPILIŞI
Yumurta ve toz şekeri 5-10 dakika mikserle çırpın. Daha sonra tahta kaşıkla karıştırarak unu yavaş yavaş ilave edin. Sıvı yağ, dövülmüş badem, kuru üzüm, kabartma tozu ve domates suyunu ilave edin. Karıştırmaya devam ederek malzemeyi iyice yedirin. 32 cm çapında yuvarlak bir tepsiyi hafifçe yağlayın. Hazırladığınız karışımı tepsiye yayın. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 45 dakika pişirin. Fırından çıkardığınızda keki enlemesine ikiye kesin. Bir yüzüne krema sürün. Diğer parçayı üzerine kapatın. Pudra şekeri serpin. Buzdolabında 4 saat dinlendirin. Krema ile süsleyerek servis yapın.