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Sofra / Pastalar / Dondurmalı Baton

Dondurmalı Baton

Dondurmalı Baton
  • 5 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Doğum Günü, Çocuk Partisi, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

3 adet yumurta

3 kahve fincanı tozşeker

3 kahve fincanı un

1 çay kaşığı karbonat

Yarım çay kaşığı tuz

1 paket vanilya

1 çorba kaşığı tereyağı

Hamuru ıslatmak için: 1 çay bardağı süt

Üzeri ve içi için: Yarım litre dondurma

YAPILIŞI

Yumurta, tozşeker, un, karbonat, tuz, vanilya ve tereyağını çırpın. Karışımı, yağlanmış baton kek kalıbına dökün. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 30-35 dakika pişirin. Pişen hamur ılıkken, enlemesine ortadan ikiye kesin. Her parçayı süt ile ıslatın. Dondurmayı hafif çözdürüp, baton keklerden alttakinin üzerine sürün. Diğer parçayı üzerine kapatın. Kalan dondurmayı kekin her tarafına sürün. Buzdolabında 15-20 dakika dinlendirin. Dilimleyip, soğuk olarak servis yapın.
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