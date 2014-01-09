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Dondurmalı Mozaik Pasta

Dondurmalı Mozaik Pasta
  • 10 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Yılbaşı, Çocuk Partisi, Ev Partisi, Yemek Daveti, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 kutu kaymaklı dondurma

250 gram margarin

1 su bardağı tozşeker

İki buçuk su bardağı süt

1 paket kakao (25 gram)

2 adet yumurta sarısı

3 çorba kaşığı un

400 gram pötibör bisküvi

Üzeri için:

File antepfıstığı

YAPILIŞI

Margarini eritip, tozşeker ekleyin. Süt, kakao, yumurta sarısı ve un ilave edip, karıştırarak pişirin. Kaynamaya başlayınca ocaktan alıp, ılınmaya bırakın. Elinizde kırdığınız bisküviyi ekleyip karıştırın. Karışımı baton kek kalıbına diyagonal şekilde elinizde bastırarak yerleştirin. Dondurmayı 5 dakika oda sıcaklığında dinlendirip, karıştırın. Botan kek kalıbının kalan kısmına dondurmayı elinizde bastırarak yerleştirin. İyice sertleşene dek derin dondurucuda dinlendirin. Antepfıstığı serpip, soğuk olarak servis yapın.
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