Dondurmalı Pasta

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Öncelikle şerbet için, su ve şekeri karıştırıp kaynatın. Kaynamaya başladıktan sonra, 10 dakika daha ocakta tutun. Şerbeti soğumaya bırakın. Pandispanyanın her iki katını da soğuyan şerbetle hafifçe ıslatın. Birinci katın üzerine krem şantiden sürün. Üzerine ikinci kat pandispanyayı yerleştirin. Her tarafını krem şanti ile kaplayın. Dondurma sosu gezdirin. Krem şanti ile süsleyip, üzerine dilediğiniz dondurmayı yerleştirin. Meyve ve kabuklarıyla süsleyip, bekletmeden servis yapın.