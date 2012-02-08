Dondurmalı Pasta

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 adet vanilyalı hazır pandispanya
250 gram krem şanti
250 gram dondurma
150 gram dondurma sosu
Şerbet için: Yarım su bardağı su
Yarım su bardağı tozşeker
YAPILIŞI
Öncelikle şerbet için, su ve şekeri karıştırıp kaynatın. Kaynamaya başladıktan sonra, 10 dakika daha ocakta tutun. Şerbeti soğumaya bırakın. Pandispanyanın her iki katını da soğuyan şerbetle hafifçe ıslatın. Birinci katın üzerine krem şantiden sürün. Üzerine ikinci kat pandispanyayı yerleştirin. Her tarafını krem şanti ile kaplayın. Dondurma sosu gezdirin. Krem şanti ile süsleyip, üzerine dilediğiniz dondurmayı yerleştirin. Meyve ve kabuklarıyla süsleyip, bekletmeden servis yapın.
PÜF NOKTASI
Dilerseniz pastayı tek kişilik servisler halinde sunabilirsiniz. Bunun için pandispanyadan su bardağı ile üç parça kesip, aynı şekilde
hazırlayabilirsiniz.