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Sofra / Pastalar / Dondurmalı Pasta

Dondurmalı Pasta

Dondurmalı Pasta
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Doğum Günü, Çocuk Partisi, Ev Partisi, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 adet vanilyalı hazır pandispanya

250 gram krem şanti

250 gram dondurma

150 gram dondurma sosu

Şerbet için: Yarım su bardağı su

Yarım su bardağı tozşeker

YAPILIŞI

Öncelikle şerbet için, su ve şekeri karıştırıp kaynatın. Kaynamaya başladıktan sonra, 10 dakika daha ocakta tutun. Şerbeti soğumaya bırakın. Pandispanyanın her iki katını da soğuyan şerbetle hafifçe ıslatın. Birinci katın üzerine krem şantiden sürün. Üzerine ikinci kat pandispanyayı yerleştirin. Her tarafını krem şanti ile kaplayın. Dondurma sosu gezdirin. Krem şanti ile süsleyip, üzerine dilediğiniz dondurmayı yerleştirin. Meyve ve kabuklarıyla süsleyip, bekletmeden servis yapın.

PÜF NOKTASI

Dilerseniz pastayı tek kişilik servisler halinde sunabilirsiniz. Bunun için pandispanyadan su bardağı ile üç parça kesip, aynı şekilde hazırlayabilirsiniz.
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