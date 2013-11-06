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Sofra / Pastalar / Dondurmalı Pasta

Dondurmalı Pasta

Dondurmalı Pasta
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 adet hazır sade pandispanya

100 gram vanilyalı dondurma

100 gram böğürtlenli dondurma

100 gram çikolatalı dondurma

100 gram fıstıklı dondurma

2 çorba kaşığı bal

1 çay bardağı su



Üzerine:

1 paket beyaz çikolata

YAPILIŞI

Pandispanyayı ikiye ayırıp, iki katından da geniş ağızlı bir bardak yardımıyla 8 adet yuvarlak çıkarın. Bal ve suyu karıştırıp, pandispanyaları ıslatın. Dondurmaları bir kapta karıştırın. 1 adet pandispanyanın üzerine dondurma yayıp, tekrar pandispanya ve tekrar dondurma olacak şekilde kaplayın. Diğer pandispanyaları da aynı şekilde hazırlayın ve derin dondurucuda 1 saat bekletin. Üzerine rendelenmiş beyaz çikolata serperek servis yapın.
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