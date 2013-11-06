Dondurmalı Pasta

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Pandispanyayı ikiye ayırıp, iki katından da geniş ağızlı bir bardak yardımıyla 8 adet yuvarlak çıkarın. Bal ve suyu karıştırıp, pandispanyaları ıslatın. Dondurmaları bir kapta karıştırın. 1 adet pandispanyanın üzerine dondurma yayıp, tekrar pandispanya ve tekrar dondurma olacak şekilde kaplayın. Diğer pandispanyaları da aynı şekilde hazırlayın ve derin dondurucuda 1 saat bekletin. Üzerine rendelenmiş beyaz çikolata serperek servis yapın.