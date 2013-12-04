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Sofra / Pastalar / Dondurmalı Pasta

Dondurmalı Pasta

Dondurmalı Pasta
  • 12 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Sevgililer Günü, Çocuk Partisi, Ev Partisi
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 kg meyveli dondurma

1 su bardağı süt

1 paket krem şanti

1 paket (80 gram) çikolata

2 çorba kaşığı tereyağı

1 paket meyveli mısır gevreği

Servis için:

10-12 adet dondurma külahı

YAPILIŞI

Süt ve krem şantiyi iyice çırpın. Ayrı bir yerde çikolata ve tereyağını birlikte benmari usulü eritin. Daha sonra sütlü karışıma ekleyip karıştırın. Mısır gevreği ilave edip harmanlayın. Karışımın yarısını servis kasesine alın. Üzerine dondurmanın yarısını bastırarak yerleştirin. İşlemi bir kez daha tekrarlayın. Bir gece derin dondurucuda dinlendirin. Servisten 15 dakika önce derin dondurucudan çıkarın. Yanında külahlarla birlikte servis yapın.
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