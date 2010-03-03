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Sofra / Pastalar / Dondurmalı Profiterollü Pasta

Dondurmalı Profiterollü Pasta

Dondurmalı Profiterollü Pasta
  • 10 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Zor
  • Ev Partisi, Kutlama
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 adet kakaolu hazır

pandispanya (iki parça)

Keki ıslatmak için:

1 su bardağı sıcak su

1'er çorba kaşığı nescafe ve toz şeker

Profiterol için:

Üç buçuk çay bardağı su

2 çorba kaşığı margarin

Bir buçuk su bardağı un

1 tutam tuz, 4 adet yumurta

400 gram vanilyalı dondurma

Kreması için: 5-6 çorba kaşığı su

1 su bardağı damla çikolata

1 tatlı kaşığı tereyağı

YAPILIŞI

Profiterolü hazırlamak için, su ve margarini bir tencerede kaynatın. Topaklanmasını önlemek için sürekli ve hızlı bir şekilde karıştırarak unu üzerine ilave edin. Tuzunu ekleyin. İyice karıştırdıktan sonra ocaktan alıp ılınmaya bırakın. Daha sonra yumurtaları hamura tek tek ilave edip mikserle karıştırın. Hazırladığınız hamurdan bir kaşık yardımı ile minik parçalar alarak yağlanmış tepsiye yerleştirin. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 30 dakika boyunca fırının kapağını hiç açmadan pişirin. Bu sürenin sonunda ısıyı 160 dereceye getirin ve fırının kapağını ara ara açıp havalandırarak 30 dakika daha pişirin. Profiterolleri fırından alın. Pandispanyanın her iki parçasını da şekerli nescafe ile ıslatın. Su, damla çikolata ve tereyağını bir kaba alarak benmari usulü eritin ve pastanın kremasını hazırlayın. Pişirdiğiniz profiterolleri hafifçe keserek içlerine dondurma koyun. Pandispanyanın alt kısmını servis tabağına yerleştirip üzerine dondurmalı profiterolleri döşeyin. Pandispanyanın ikinci parçasını üstüne kapatın. Kalan profiterolleri pastanın üstüne yerleştirin. Hazırladığınız çikolata sosu pastanın üzerine gezdirip servis yapın.

PÜF NOKTASI

Pastayı hazırlama sırasında profiterollerin içindeki dondurma erimeye başlarsa, bir süre buzdolabında tuttuktan sonra servis yapın.
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