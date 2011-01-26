Dondurmalı Rulo Pasta

Sofra Tarifi
MALZEMELER
10 adet yumurta
200 gram un
1 çay bardağı toz şeker
30 gram ovaleks
2 çay kaşığı kabartma tozu
1 çay bardağı su
Yarım kg vanilyalı dondurma
Çilek sos için:
250 gram çilek
2 çorba kaşığı toz şeker
YAPILIŞI
Yumurta, un, toz şeker, ovaleks, kabartma tozu ve suyu geniş bir kaba alıp iyice çırpın. Yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine hazırladığınız karışımı 1.5 cm kalınlığında olacak şekilde yayın. Önceden ısıtılmış 250 derece fırında 4 dakika pişirin. Piştikten sonra soğumaya bırakın. Hafif yumuşamış vanilyalı dondurmayı pişen hamurun üzerine yayın. Yağlı kağıtla birlikte rulo yapmaya başlayın ve daha sonra yağlı kağıdı alıp rulo yapmaya devam edin. Hazırladığınız rulo pastayı alüminyum folyoya sarıp derin dondurucuda en az 5 saat bekletin. Servis yapacağınız zaman derin dondurucudan alın ve alüminyum folyoyu çıkarıp, dilimleyin. Çilek sos için, ayıklanmış çilek ve toz şekeri blenderden geçirin. Bir kaba alıp, ocakta 1-2 dakika kaynatın. Süzün ve soğumaya bırakın. Soğuduktan sonra pastanın üzerine gezdirip servis yapın.
Ovaleks: Pasta veya kekin daha iyi kabarmasını ve daha yumuşak olmasını sağlayan bir üründür. Pastanelerde bulabilirsiniz.
PÜF NOKTASI
Vanilyalı dondurma yerine dilediğiniz bir dondurma çeşidini, çilek sos yerine de başka bir sos kullanabilirsiniz.