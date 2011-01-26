DETAYLI ARA
Sofra / Pastalar / Dondurmalı Rulo Pasta

Dondurmalı Rulo Pasta

Dondurmalı Rulo Pasta
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Ev Partisi
Sofra Tarifi

MALZEMELER

10 adet yumurta

200 gram un

1 çay bardağı toz şeker

30 gram ovaleks

2 çay kaşığı kabartma tozu

1 çay bardağı su

Yarım kg vanilyalı dondurma



Çilek sos için:

250 gram çilek

2 çorba kaşığı toz şeker

YAPILIŞI

Yumurta, un, toz şeker, ovaleks, kabartma tozu ve suyu geniş bir kaba alıp iyice çırpın. Yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine hazırladığınız karışımı 1.5 cm kalınlığında olacak şekilde yayın. Önceden ısıtılmış 250 derece fırında 4 dakika pişirin. Piştikten sonra soğumaya bırakın. Hafif yumuşamış vanilyalı dondurmayı pişen hamurun üzerine yayın. Yağlı kağıtla birlikte rulo yapmaya başlayın ve daha sonra yağlı kağıdı alıp rulo yapmaya devam edin. Hazırladığınız rulo pastayı alüminyum folyoya sarıp derin dondurucuda en az 5 saat bekletin. Servis yapacağınız zaman derin dondurucudan alın ve alüminyum folyoyu çıkarıp, dilimleyin. Çilek sos için, ayıklanmış çilek ve toz şekeri blenderden geçirin. Bir kaba alıp, ocakta 1-2 dakika kaynatın. Süzün ve soğumaya bırakın. Soğuduktan sonra pastanın üzerine gezdirip servis yapın.

Ovaleks: Pasta veya kekin daha iyi kabarmasını ve daha yumuşak olmasını sağlayan bir üründür. Pastanelerde bulabilirsiniz.

PÜF NOKTASI

Vanilyalı dondurma yerine dilediğiniz bir dondurma çeşidini, çilek sos yerine de başka bir sos kullanabilirsiniz.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Sevgi Pastası
Sevgi Pastası
Bol Çilekli Pasta
Bol Çilekli Pasta
Karamelli Pasta
Karamelli Pasta
Çilekli ve Fıstıklı Pastacıklar
Çilekli ve Fıstıklı Pastacıklar
Bademli Mozaik Pasta
Bademli Mozaik Pasta
Narlı Pasta
Narlı Pasta
Narlı Pavlova
Narlı Pavlova
Dobos Pasta
Dobos Pasta

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN