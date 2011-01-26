Dondurmalı Rulo Pasta

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Yumurta, un, toz şeker, ovaleks, kabartma tozu ve suyu geniş bir kaba alıp iyice çırpın. Yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine hazırladığınız karışımı 1.5 cm kalınlığında olacak şekilde yayın. Önceden ısıtılmış 250 derece fırında 4 dakika pişirin. Piştikten sonra soğumaya bırakın. Hafif yumuşamış vanilyalı dondurmayı pişen hamurun üzerine yayın. Yağlı kağıtla birlikte rulo yapmaya başlayın ve daha sonra yağlı kağıdı alıp rulo yapmaya devam edin. Hazırladığınız rulo pastayı alüminyum folyoya sarıp derin dondurucuda en az 5 saat bekletin. Servis yapacağınız zaman derin dondurucudan alın ve alüminyum folyoyu çıkarıp, dilimleyin. Çilek sos için, ayıklanmış çilek ve toz şekeri blenderden geçirin. Bir kaba alıp, ocakta 1-2 dakika kaynatın. Süzün ve soğumaya bırakın. Soğuduktan sonra pastanın üzerine gezdirip servis yapın.



Ovaleks: Pasta veya kekin daha iyi kabarmasını ve daha yumuşak olmasını sağlayan bir üründür. Pastanelerde bulabilirsiniz.