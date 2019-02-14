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Sofra / Pastalar / Dört Renklı Bavaroıs Pasta

Dört Renklı Bavaroıs Pasta

Dört Renklı Bavaroıs Pasta
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Tabanı Için:

1 paket ( 200 gram ) kakaolu bisküvi

2 çorba kaşığı eritilmiş tereyağı

1 çorba kaşığı hindistancevizi



Meyve Soslaı Için:

10-12 adet çilek

10-12 adet frambuaz

1/2 su bardağı yaban mersini

3 çorba kaşığı tozşeker

6 çorba kaşığı su

3 çay kaşığı nişasta



Kreması Için:

600 ml krema

400 gram beyaz çikolata

20 gram yaprak jelatin

200 ml krema,

200 ml süt

130 gram yumurta sarısı

70 gram tozşeker


YAPILIŞI

Tabanı için 1 paket kakaolu bisküviyi mutfak robotunda un haline getirin. İçine tereyağı ve hindistancevizi ekleyip karıştırın. Daha sonra 18 cm çapında bir pasta çemberinin veya kelepçeli kalıbın içine yayıp, bir bardağın tersi ile düzelterek sıkıştırın ve derin dondurucuya kaldırın. Meyve sosları için her meyve çeşidini gelişigüzel kesin. Her birini ayrı bir sos tenceresine alıp üzerlerine 1'er çorba kaşığı tozşeker dökerek kaynatın. Kaynama esnasında her biri için ayrı ayrı 2'şer çorba kaşığı su ile açılmış 1'er çay kaşığı nişastayı karıştırarak ekleyin. Kaynayan sosları blender ile pürüzsüz bir hale gelene kadar çekin ve soğuması için kenara alın. Bavarois kreması için buzdolabından çıkardığınız 400 ml soğuk kremayı sertleşip köpük kıvamına gelene kadar çırpın ve yeniden buzdolabına koyun. Beyaz çikolatayı küçük parçalar halinde kırıp benmari usulü eritin. Yaprak jelatini üzerini geçecek kadar soğuk suyun içine koyup yumuşamaya bırakın. 200 ml kremayı ve sütü bir tencereye alıp kısık ateşte ısıtın. Bu sırada yumurta sarıları ve tozşekeri de beyazlayıp krema kıvamı alana kadar çırpın. Süt ve krema karışımı ısındığında, kaynama noktasına gelmeden hemen önce, yumurtalı karışımdan bir kepçe alıp kremalı karışıma ekleyip hızlıca karıştırın. İki karışımın sıcaklığı eşitlenene kadar devam edin. Ardından yumurtalı ve tozşekerli karışımı hızlıca tencereye boşaltıp karıştırın. Yoğun bir kıvam alan karışımı ocaktan alın ve içine suyunu süzüp sıktığınız jelatini ekleyerek karıştırmaya devam edin. En son eritilmiş beyaz çikolatayı da ilave edip karıştırın. Karışımı 4 eşit parçaya ayırıp farklı kaplara koyun. Meyveli sosların her birini ayrı bir kaba ekleyip karıştırın. Kaplardan birindeki karışımı sade bırakın. Çırpılmış kremayı buzdolabından çıkarıp dört eşit parçaya ayırın. Meyveli ve sade karışımların her birine çırpılmış kremadan ekleyin. Pastaya şekil vermek için derin dondurucudan çıkarttığınız tabanın üzerine yaban mersinli kremayı döküp üzerini düzeltin ve derin dondurucuya kaldırın. Sertleşince çilekli kremayı döküp üzerini düzeltin ve tekrar dondurucuda bekletin. Üçüncü katman olarak beyaz kremayı ekleyip sertleşmesi için dondurucuya alın. En son frambuazlı kremayı döküp üzerini düzeltin ve dondurucuda 1 gece bekletin. Dilediğiniz gibi süsleyip servis yapın.
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