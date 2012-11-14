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Sofra / Pastalar / Dutlu Yaz Pastası

Dutlu Yaz Pastası

Dutlu Yaz Pastası
  • 6-8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Pandispanya için: 4 adet yumurta

1 çay bardağı tozşeker

1 çay bardağı ılık su

1 su bardağı un

Yarım paket vanilya

Yarım paket kabartma tozu

1 adet limonun rendelenmiş kabuğu

2 tatlı kaşığı kakao



Krema için: 250 gram beyaz dut

250 gram kara dut

1 tatlı kaşığı tereyağı

5 su bardağı süt

2 adet yumurta sarısı

4 çorba kaşığı tozşeker

6 çorba kaşığı tepeleme un

YAPILIŞI

Pandispanya için yumurta ve toz şekeri mikserle iyice çırpın. Su, un, vanilya, kabartma tozu ve rendelenmiş limon kabuğu ekleyip karıştırın. Hamurun yarısını, yağlı kağıtla kaplı fırın tepsisine dökün. Hamurun kalan yarısına kakao ekleyip karıştırın. Diğer hamuru da ayrı bir fırın tepsisine dökün. İki tepsiyi de önceden ısıtılmış 180 derece fırında 25 dakika pişirin. Sade ve kakaolu pandispanyadan iki adet yuvarlak çıkarın. Kalan pandispanya parçalarını daha sonra kullanılmak üzere kenara ayırın. Krema için dut ve tereyağı hariç kalan malzemeyi tencereye alın. Koyu kıvam alana dek karıştırarak pişirin. Ocaktan alıp tereyağı ekleyin ve 15 dakika mikserle çırpın. Sonra dutları ekleyin. İki adet yuvarlak pandispanyanın arasına kremanın 1/3'ünü yayın. Ayırdığınız pandispanya parçalarını pastanın kenarlarına yuvarlak olacak şekilde yerleştirin. Kalan kremayı ortasına yerleştirin. Üzerini dutla süsleyip, buzdolabında 1 saat dinlendirin. Soğuk olarak servis yapın.
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