Dutlu Yaz Pastası

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Pandispanya için yumurta ve toz şekeri mikserle iyice çırpın. Su, un, vanilya, kabartma tozu ve rendelenmiş limon kabuğu ekleyip karıştırın. Hamurun yarısını, yağlı kağıtla kaplı fırın tepsisine dökün. Hamurun kalan yarısına kakao ekleyip karıştırın. Diğer hamuru da ayrı bir fırın tepsisine dökün. İki tepsiyi de önceden ısıtılmış 180 derece fırında 25 dakika pişirin. Sade ve kakaolu pandispanyadan iki adet yuvarlak çıkarın. Kalan pandispanya parçalarını daha sonra kullanılmak üzere kenara ayırın. Krema için dut ve tereyağı hariç kalan malzemeyi tencereye alın. Koyu kıvam alana dek karıştırarak pişirin. Ocaktan alıp tereyağı ekleyin ve 15 dakika mikserle çırpın. Sonra dutları ekleyin. İki adet yuvarlak pandispanyanın arasına kremanın 1/3'ünü yayın. Ayırdığınız pandispanya parçalarını pastanın kenarlarına yuvarlak olacak şekilde yerleştirin. Kalan kremayı ortasına yerleştirin. Üzerini dutla süsleyip, buzdolabında 1 saat dinlendirin. Soğuk olarak servis yapın.