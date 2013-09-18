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Sofra / Pastalar / Ekler Pasta

Ekler Pasta

Ekler Pasta
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Çocuk Partisi, Ev Partisi, Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Şu hamuru için:

1 su bardağı su

l 2 çorba kaşığı margarin

1 çorba kaşığı tozşeker

Bir tutam tuz

1 su bardağı un

3-4 adet yumurta

Kreması için:

Yarım limonun rendelenmiş kabuğu

Yarım su bardağı tozşeker

2 çorba kaşığı kakao

1 çay kaşığı vanilya

Bir buçuk su bardağı süt

1 çay bardağı un

2 adet yumurta

Çikolatalı sos için:

80 gram bitter çikolata

1 çorba kaşığı süt

1 çorba kaşığı su

1 çay bardağı pudra şekeri

YAPILIŞI

Şu hamuru için, 1 su bardağı suyu ve margarini bir tencereye aktarıp, ateşe koyun. İçine tozşekeri ve tuzu katın. Kaynamaya başladığında, unu birden içine katıp karıştırarak 5-10 dakika pişirin ve tencereyi ateşten alın. Hamur ılık hale gelince içine yumurtaları teker teker kırıp, ele biraz yapışan bir hamur elde edene dek yedirin (yumurta ölçüsü 3 veya 4 adet, hamurun kıvamına göre değişebilir). Hamur ne fazla katı, ne de fazla yumuşak olmamalıdır. Hamuru, ucunda bir parmak kalınlığında sıkma ucu (duy) takılı krema torbasına doldurun. Az yağlanmış bir fırın tepsisine uzun biçimde sıkın. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 30-40 dakika pişirin. Bu arada kreması için tüm malzemeyi bir tencereye koyup, muhallebi kıvamına gelene dek karıştırarak pişirin. Sonrasında soğutun. Fırından çıkardığınız eklerlerin ortalarını kesip, kremadan pay ederek koyun. Çikolatalı sos için, tüm malzemeyi benmari usulü eritip, eklerlerin üzerine sürün.
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