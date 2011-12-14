Elmalı Böğürtlenli Pasta

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Elmaların kabuklarını soyup dilimleyin. Tencereye aktardığınız elmaları toz şeker, tarçın ve toz karanfille pişirin. Elmaları robotta püre haline getirin. Ayrı bir kapta, 3 su bardağı elma suyunu irmikle, kısık ateşte sürekli karıştırarak, koyulaşana dek pişirin. Ocaktan alıp soğumaya bırakın. Soğuduktan sonra üzerine çırpılmış yumurta sarılarını katıp karıştırın. Bu arada kalan 2 su bardağı elma suyunu başka bir kapta ocağa alıp kısık ateşte, tart jölelerini de içine döküp pişirin. Sürekli karıştırarak erimelerini sağlayın. Daha sonra bir kabın içini alüminyum folyoyla kaplayıp, dibine jöleyi dökün. İçine böğürtlenleri koyup, buzdolabında donmasını sağlayın. İrmikli karışıma elma püresini karıştırın. Jölenin üzerine döküp bir süre daha buzdolabında tutun. Servis tabağına ters çevirip, dilimleyerek servis yapın.