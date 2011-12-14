Elmalı Böğürtlenli Pasta

Sofra Tarifi
MALZEMELER
5 adet sarı elma
55 gram (4 çorba kaşığı) tozşeker
Yarım tatlı kaşığı tarçın
1 tutam toz karanfil
5 su bardağı elma suyu
1 kahve fincanı irmik
2 adet yumurtanın sarısı
2 paket tart jölesi
Yarım kg böğürtlen
YAPILIŞI
Elmaların kabuklarını soyup dilimleyin. Tencereye aktardığınız elmaları toz şeker, tarçın ve toz karanfille pişirin. Elmaları robotta püre haline getirin. Ayrı bir kapta, 3 su bardağı elma suyunu irmikle, kısık ateşte sürekli karıştırarak, koyulaşana dek pişirin. Ocaktan alıp soğumaya bırakın. Soğuduktan sonra üzerine çırpılmış yumurta sarılarını katıp karıştırın. Bu arada kalan 2 su bardağı elma suyunu başka bir kapta ocağa alıp kısık ateşte, tart jölelerini de içine döküp pişirin. Sürekli karıştırarak erimelerini sağlayın. Daha sonra bir kabın içini alüminyum folyoyla kaplayıp, dibine jöleyi dökün. İçine böğürtlenleri koyup, buzdolabında donmasını sağlayın. İrmikli karışıma elma püresini karıştırın. Jölenin üzerine döküp bir süre daha buzdolabında tutun. Servis tabağına ters çevirip, dilimleyerek servis yapın.