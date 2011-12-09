Elmalı Cheesecake

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Taban için tereyağını eritin. Bisküviyi kırıp un haline getirin. Ceviz, tarçın ve tereyağıyla karıştırın. 22 cm çapında yuvarlak bir kek kalıbının dibine malzemeyi bastırarak yayın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15 dakika pişirin. İçi için yumurtaları çırpın. Toz şekeri ekleyip tekrar çırpın. Peynir ve vanilyayı ekleyip tabanın üzerine yayın. Üzeri pembeleşene kadar tekrar pişirin. Elmaların kabuklarını soyup dilimleyin. Bir tavada toz şeker ve su ile yumuşayana kadar pişirin. Fırından çıkardığınız kek ılındıktan sonra, elma dilimlerini üzerine dizin. Tart jölesini, üzerindeki tarife göre hazırlayıp, en üste yayın. Jöle donduktan sonra dilimleyerek servis yapın.