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Sofra / Pastalar / Erik Soslu Milföy Pasta

Erik Soslu Milföy Pasta

Erik Soslu Milföy Pasta
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Doğum Günü, Sevgililer Günü, Yılbaşı, Çocuk Partisi, Ev Partisi
Sofra Tarifi

MALZEMELER

8 adet milföy hamuru

3 su bardağı süt

1 su bardağı tozşeker

2 çorba kaşığı un

1 çorba kaşığı nişasta

1 adet yumurta sarısı,

1 paket vanilya

Erik sos için:

6 adet siyah erik

2 çorba kaşığı tozşeker

Yarım çay bardağı su

YAPILIŞI

Erik sos için, çekirdekleri çıkarılıp dilimlenmiş erik, tozşeker ve suyu tencereye alın. Yumuşayana dek pişirip blenderden geçirin. Milföy hamurlarını fırın tepsisine yerleştirip, üzerilerine çatal yardımıyla delikler açın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında kızarana dek pişirin. Krema için ayrı bir yerde süt, tozşeker, un, nişasta, yumurta sarısı ve vanilyayı karıştırarak pişirin. Göz göz olunca ocaktan alın. İki adet pişmiş milföy hamurunu yan yana koyup, üzerilerine birer kat milföy daha koyun. Soğuk kremayı sıkma torbasına alıp, yarısını milföylerin üzerine sıkın. Kalan milföyleri de üzerine kapatıp, yeniden krema sıkın. Erik sos gezdirip servis yapın.
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