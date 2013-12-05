Erik Soslu Milföy Pasta

Sofra Tarifi
MALZEMELER
8 adet milföy hamuru
3 su bardağı süt
1 su bardağı tozşeker
2 çorba kaşığı un
1 çorba kaşığı nişasta
1 adet yumurta sarısı,
1 paket vanilya
Erik sos için:
6 adet siyah erik
2 çorba kaşığı tozşeker
Yarım çay bardağı su
YAPILIŞI
Erik sos için, çekirdekleri çıkarılıp dilimlenmiş erik, tozşeker ve suyu tencereye alın. Yumuşayana dek pişirip blenderden geçirin. Milföy hamurlarını fırın tepsisine yerleştirip, üzerilerine çatal yardımıyla delikler açın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında kızarana dek pişirin. Krema için ayrı bir yerde süt, tozşeker, un, nişasta, yumurta sarısı ve vanilyayı karıştırarak pişirin. Göz göz olunca ocaktan alın. İki adet pişmiş milföy hamurunu yan yana koyup, üzerilerine birer kat milföy daha koyun. Soğuk kremayı sıkma torbasına alıp, yarısını milföylerin üzerine sıkın. Kalan milföyleri de üzerine kapatıp, yeniden krema sıkın. Erik sos gezdirip servis yapın.