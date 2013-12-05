Erik Soslu Milföy Pasta

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Erik sos için, çekirdekleri çıkarılıp dilimlenmiş erik, tozşeker ve suyu tencereye alın. Yumuşayana dek pişirip blenderden geçirin. Milföy hamurlarını fırın tepsisine yerleştirip, üzerilerine çatal yardımıyla delikler açın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında kızarana dek pişirin. Krema için ayrı bir yerde süt, tozşeker, un, nişasta, yumurta sarısı ve vanilyayı karıştırarak pişirin. Göz göz olunca ocaktan alın. İki adet pişmiş milföy hamurunu yan yana koyup, üzerilerine birer kat milföy daha koyun. Soğuk kremayı sıkma torbasına alıp, yarısını milföylerin üzerine sıkın. Kalan milföyleri de üzerine kapatıp, yeniden krema sıkın. Erik sos gezdirip servis yapın.