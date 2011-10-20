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Sofra / Pastalar / Fındıklı Baton

Fındıklı Baton

Fındıklı Baton
  • 5 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

3 su bardağı süt

2 çorba kaşığı kavrulmuş un

3 çorba kaşığı mısır nişastası

1 su bardağı toz şeker

1 paket vanilya

1 adet yumurtanın sarısı

125 gram oda sıcaklığında margarin

1 paket kakaolu bisküvi

3 adet kivi

1 su bardağı iri çekilmiş fındık

Sos için:

1 adet yumurtanın sarısı

3 çorba kaşığı toz şeker

1 çorba kaşığı kakao

3 çorba kaşığı margarin

Yarım çay bardağı süt

YAPILIŞI

Süt, un, mısır nişastası, toz şeker, vanilya ve yumurtanın sarısını bir tencereye alın. Tahta bir kaşıkla karıştırarak, koyulaşana dek pişirin. Daha sonra ocaktan alıp, ılıtın. Margarin ilave edip, mikserle bir dakika çırparak kremaya yedirin. Uzun bir pasta kalıbına streç film yayın. Üzerine muhallebiden ince bir tabaka dökün. Sütte ıslatılmış bisküviyi bir sıra dizin. Üzerine muhallebiyi dökün. Çekilmiş fındık ve kivi dilimlerini koyun. Tekrar muhallebi dökün. Bu işleme, malzemeler bitene dek devam edin. Pastanın üzerini kapatın ve buzdolabında bir gece bekletin. Ertesi gün sosu hazırlayın. Bir tencerede yumurta sarısı, toz şeker, kakao, margarin ve sütü koyup, karıştırarak pişirin. Kaynayınca ocaktan alın ve 5 dakika soğutun. Pastayı dolaptan alın ve bir kaba ters çevirip, çıkarın. Hazırlanan sosu üzerine gezdirin. Kivi ve fındık ile süsleyin. Tekrar buzdolabına koyun. İki saat bekletip, soğuk olarak servis yapın.
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