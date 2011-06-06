Fındıklı Pasta

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Keki hazırlamak için 200 gram fındığı robottan geçirip un haline getirin. Fındık unu, toz şekerin yarısını ve yumurtaları mikserle çırpın. Unun yarısını, yumurta aklarını ve kalan toz şekeri ilave edip tekrar çırpın. Ardından yumurta sarılarını ve kalan unu ekleyip, karıştırın. Son olarak eritilmiş tereyağını ve iri dövülmüş fındığı ekleyip karıştırın. Karışımı 30x30 cm'lik yağlanmış kare kalıba yayın. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 10-12 dakika pişirin. Bir kenarda ılıtın. Bisküviyi hazırlamak için tereyağını eritin. Vanilya ve yumurtayı ekleyip karıştırın. Fındık ununu ve unu ekleyin. Yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun. Bu hamuru 30x30 cm'lik yağlanmış ve yağlı kağıtla kaplanmış kare kalıbın dibine yerleştirin. 6 saat buzdolabında bekletin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında pembeleşene kadar pişirin. Kremayı hazırlamak için kremayı benmari usulü ısıtın. Üzerine tart jölesini ekleyip karıştırın. Ardından fındık ezmesini ekleyip iyice karıştırın. Kremayı ocaktan alıp karıştırarak ılıtın. Diğer tarafta çikolatayı benmari usulü eritin. Pişirdiğiniz keki ve bisküviyi 22 cm'lik bir kalıp ile yuvarlak kesin. Bu yuvarlak kalıbı servis tabağına oturtun. Kalıba ilk olarak keki yerleştirin. Üzerine kremanın 2/3'ünü yayın. Kekin kenarlarından artan parçaları kremanın üzerine ufalayın. Kremanın kalanına erimiş çikolatayı ekleyip karıştırın ve kek parçacıklarının üzerine yayın. Üzerine bisküviyi oturtun. Bu sırada muhallebi için fındık hariç tüm malzemeyi kısık ateşte sürekli karıştırarak pişirin. Muhallebi piştikten sonra fındığı ekleyip karıştırın. Muhallebiyi bisküvinin üzerine yayın. İri dövülmüş fındık ile süsleyip donması için birkaç saat buzdolabında bekletin. Dilimleyerek servis yapın.