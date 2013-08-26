Fındıklı Pasta

Sofra Tarifi
MALZEMELER
4 adet yumurta
Bir buçuk su bardağı toz şeker
1 su bardağı fındık yağı
1 su bardağı süt
1 paket kabartma tozu
1 paket vanilya
3 su bardağından bir parmak fazla un
1 su bardağı fındık
Üzeri için:
Yarım paket vanilyalı puding
Yarım paket kakaolu puding
YAPILIŞI
Önce yumurta ve şekeri çırpıp, üzerine 1 su bardağı fındık yağını ekleyin. Birkaç dakika daha çırpıp, süt, un, kabartma tozu, vanilya ve fındığı ilave edin. Tekrar çırpın. 22 cm çapında bir kalıbı yağlayıp, malzemeyi boşaltın. 180 derece fırında pembeleşene kadar pişirin. Vanilyalı pudingi ve kakaolu pudingi üzerindeki tarife göre ayrı ayrı hazırlayın. Pastanın üzerine birlikte gezdirip, şekil verin. Soğuyunca, dilimleyerek servis yapın.
PÜF NOKTASI
Kekin pişip pişmediğini kontrol etmek için, bir bıçağın ucunu keke hafifçe sokun. Eğer bıçağın ucuna hamur bulaşıyorsa pişmemiş demektir. Bıçak kuru ise, keki fırından alabilirsiniz.