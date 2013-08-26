Fındıklı Pasta

Önce yumurta ve şekeri çırpıp, üzerine 1 su bardağı fındık yağını ekleyin. Birkaç dakika daha çırpıp, süt, un, kabartma tozu, vanilya ve fındığı ilave edin. Tekrar çırpın. 22 cm çapında bir kalıbı yağlayıp, malzemeyi boşaltın. 180 derece fırında pembeleşene kadar pişirin. Vanilyalı pudingi ve kakaolu pudingi üzerindeki tarife göre ayrı ayrı hazırlayın. Pastanın üzerine birlikte gezdirip, şekil verin. Soğuyunca, dilimleyerek servis yapın.