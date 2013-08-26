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Sofra / Pastalar / Fındıklı Pasta

Fındıklı Pasta

Fındıklı Pasta
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

4 adet yumurta

Bir buçuk su bardağı toz şeker

1 su bardağı fındık yağı

1 su bardağı süt

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

3 su bardağından bir parmak fazla un

1 su bardağı fındık

Üzeri için:

Yarım paket vanilyalı puding

Yarım paket kakaolu puding

YAPILIŞI

Önce yumurta ve şekeri çırpıp, üzerine 1 su bardağı fındık yağını ekleyin. Birkaç dakika daha çırpıp, süt, un, kabartma tozu, vanilya ve fındığı ilave edin. Tekrar çırpın. 22 cm çapında bir kalıbı yağlayıp, malzemeyi boşaltın. 180 derece fırında pembeleşene kadar pişirin. Vanilyalı pudingi ve kakaolu pudingi üzerindeki tarife göre ayrı ayrı hazırlayın. Pastanın üzerine birlikte gezdirip, şekil verin. Soğuyunca, dilimleyerek servis yapın.

PÜF NOKTASI

Kekin pişip pişmediğini kontrol etmek için, bir bıçağın ucunu keke hafifçe sokun. Eğer bıçağın ucuna hamur bulaşıyorsa pişmemiş demektir. Bıçak kuru ise, keki fırından alabilirsiniz.
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