Fındıklı Çikolata Küpleri

Sofra Tarifi
MALZEMELER
6 paket 80 gramlık bitter çikolata
1 paket krema
2 çorba kaşığı tereyağı
3 çorba kaşığı pudra şekeri
1 çay bardağı iri dövülmüş fındık
1 paket vanilya
3 damla badem esansı ya da
badem likörü
YAPILIŞI
Çikolataları kırıp, benmari usulü eritin. Ocaktan alıp içine krema, tereyağı, pudra şekeri, fındık içi, vanilya ve badem esansını katıp çırpın. Dikdörtgen ya da kare bir kaba yağlı kağıt serip karışımı içine dökerek, üzerini düzeltin. Dolapta soğumaya bırakın. Arzunuza göre dilimleyip servis yapın.
PÜF NOKTASI
Hazırladığınız çikolatalı karışım çok sıvı olursa, 1 tatlı kaşığı mısır nişastası ve 2 tatlı kaşığı sütü karıştırıp içine ilave edin.