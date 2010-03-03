Fındıklı Çikolata Küpleri

Sofra Tarifi

6 paket 80 gramlık bitter çikolata 1 paket krema 2 çorba kaşığı tereyağı 3 çorba kaşığı pudra şekeri 1 çay bardağı iri dövülmüş fındık 1 paket vanilya 3 damla badem esansı ya da badem likörü

YAPILIŞI

Çikolataları kırıp, benmari usulü eritin. Ocaktan alıp içine krema, tereyağı, pudra şekeri, fındık içi, vanilya ve badem esansını katıp çırpın. Dikdörtgen ya da kare bir kaba yağlı kağıt serip karışımı içine dökerek, üzerini düzeltin. Dolapta soğumaya bırakın. Arzunuza göre dilimleyip servis yapın.