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Sofra / Pastalar / Fındıklı Çikolata Küpleri

Fındıklı Çikolata Küpleri

Fındıklı Çikolata Küpleri
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Ev Partisi
Sofra Tarifi

MALZEMELER

6 paket 80 gramlık bitter çikolata

1 paket krema

2 çorba kaşığı tereyağı

3 çorba kaşığı pudra şekeri

1 çay bardağı iri dövülmüş fındık

1 paket vanilya

3 damla badem esansı ya da

badem likörü

YAPILIŞI

Çikolataları kırıp, benmari usulü eritin. Ocaktan alıp içine krema, tereyağı, pudra şekeri, fındık içi, vanilya ve badem esansını katıp çırpın. Dikdörtgen ya da kare bir kaba yağlı kağıt serip karışımı içine dökerek, üzerini düzeltin. Dolapta soğumaya bırakın. Arzunuza göre dilimleyip servis yapın.

PÜF NOKTASI

Hazırladığınız çikolatalı karışım çok sıvı olursa, 1 tatlı kaşığı mısır nişastası ve 2 tatlı kaşığı sütü karıştırıp içine ilave edin.
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